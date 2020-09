Temná minulost Jiřiny Bohdalové: Ve vězení ji drželi na samotce!

Herečku pak odvedli na samotku. „V maličké cele byl jen slamník na zemi, na něm deka. Vojenská houně. Kousek dál bylo něco místo židle, totiž takové zvedací prkýnko přišroubované ke zdi, které se při sklopení sklánělo dolů, takže si nohy stejně nemohly odpočinout – po dosednutí začal člověk ze sedátka sklouzávat," popsala legendární herečka prostředí vězeňské cely.

Když si chtěla odpočinout a rozložila si na zemi deku, bachař jí to zakázal, protože ležet se smělo až po večerce. To ale zdaleka nebylo jediné utrpení. „Ve dveřích byla špehýrka, pozorovací okénko, jímž mohl bachař sledovat i to, jak konám potřebu. V jednom rohu se totiž nacházelo cosi hnusného, zařízení podobné tureckému záchodu. Splachování bylo vyřešeno kusem gumové hadice," přiblížila herečka děsivou realitu, které musela čelit.