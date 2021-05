Jiřina Bohdalová natočila přes 200 filmů! Některé z rolí si už ani nepamatuje

Její jméno zná každý, na svém kontě má stovky filmových rolí a mnohými je považována za nejlepší českou herečku. Legenda českého filmu Jiřina Bohdalová slaví neuvěřitelné 90. narozeniny. Při této příležitosti se ohlédla za svou profesní dráhou, přiblížila, jak vnímá jako herečka současnou koronavirovou krizi, a prozradila, jak svůj velký den oslaví.

Při pohledu na herečku Jiřinu Bohdalovou by asi jen málokdo uhodl, že slaví 90. narozeniny. Ikona českého filmu totiž srší energií a má více elánu do života než spousta jejích o mnoho let mladších kolegů. I v pokročilém věku tak má mnoho aktivit a svůj čas využívá, jak se jen dá. „Já se do ničeho nenutím. A to i v letech, kdy už bych si mohla dát pokoj. Jenže já vím, že je to můj motor. A dokud je dobře promazaný a nedrhne, tak toho musím využít. To by člověk měl. Každá zdolaná překážka ho naplní pocitem dobře vykonané práce,” uvedla v rozhovoru Jiřina Bohdalová pro Novinky.cz.

Lidé se měli dobře bez zásluh, proto přišel covid

Spousta herců vyjádřila již několikrát smutek nad nedostatkem pracovních příležitostí, který se projevil s příchodem koronaviru. Právě o nich bylo v médiích i několikrát slyšet. Jiřina Bohdalová má na tuto skutečnost jasný názor. „Zase na druhou stranu si nemohou na nemožnost práce stěžovat jenom herci, protože jsme v tom všichni. Kadeřnice, herec, hostinský, prostě všichni. A nemá cenu říkat, kdo víc a kdo míň. Já už jsem několikrát vyslovila domněnku, že lidi se měli nezaslouženě tak dobře, že něco prostě muselo přijít,” vysvětlovala herečka, co si o situaci myslí s tím, že její generace zažila válku.

„Neviděli jsme máslo a spoustu jiných věcí, a z toho by se řada dnešních lidí, kteří jsou hned naštvaní a nechtějí dodržovat žádná pravidla, nejspíš zbláznila,” pokračovala ještě.

Na některé své role zcela zapomněla

Za devadesát let svého života stihla herečka, která se před kamerou poprvé objevila již ve svých šesti letech, natočila více než dvě stovky filmů. Jak ale sama přiznává, některé z nich se jí už vypařily z paměti. Čas od času se tedy na nějaký svůj snímek podívá. „Ale jo, to já se ráda kouknu, zvláště teď když nám to, co jsme tenkrát natočili, připomíná Česká televize na ČT3, pokládám to za záslužné. Oživuje tak i mou paměť. Někdy jsem až překvapená, protože si na některý film nebo inscenaci vůbec nevzpomínám a koukám na ně od začátku až do konce jako na něco nového,” přiznala Jiřina Bohdalová, která se v obrovském množství rolí po čase přece jen trochu ztrácí.

Oslava trochu jinak

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru nemůže herečka oslavit narozeniny tak, jak by si přála. Zatím se tedy setká jen s nejbližší rodinou. Od ředitele České televize však dostala speciální nabídku. Ten totiž chce, aby herečka spojila svou oslavu s letošním televizním silvestrovským programem.

„Vyjdeme z modelu Silvestrů s Vladimírem Menšíkem, kdy v hledišti seděli herečtí kolegové, což je úplně to nejlepší publikum. Mělo by to proběhnout od deseti hodin do půlnoci, kdy popřejem národu hezký nový rok,” řekl Jiřina Bohdalová s tím, že nabídku přijala. „Moc se na to těším a věřím, že se to bude líbit i divákům,” dodala ještě.

Jiřina Bohdalová je skvělá herečka se skvělým smyslem pro humor:

Zdroj: Youtube