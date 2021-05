Jiřina Bohdalová slaví 90 let: Připomeňte si její úctyhodnou kariéru!

Jiřina Bohdalová slaví krásné kulatiny! Herečka je miláčkem národa a devadesát let byste jí rozhodně nehádali. Pojďte si připomenout kariéru naší národní hvězdy.

Jiřina Bohdalová se narodila 3. května 1931 do rodiny truhláře Františka Bohdala a jeho manželky Marie, rozené Brunnerové. Matka pracovala jako služebná a věnovala se ochotnickému divadlu.

Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala Bohdalová dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila na tři roky jako učitelka na základní škole v Ostravě. Od dětských let ji ale lákalo divadlo, vliv na ni mělo matčino působení v ochotnickém divadelním souboru

Ve svých šesti letech zažila svůj filmový debut v němém filmu Pižla a Žižla na cestách (1937), další dětské role potom ve filmech Zlatý člověk (1939) a Madla zpívá Evropě (1940).

Bohdalová se několikrát hlásila na Divadelní fakultu Akademie múzických umění (DAMU), ale přijata byla až na třetí pokus. Studium z rodinných důvodů krátce přerušila a po návratu DAMU řádně absolvovala. Školu zakončila rolí v absolventském představení Josefina.

Divadlo a těžký boj s režimem

Divadelní kariéru začínala Jiřina Bohdalová po boku Jana Wericha v Divadle ABC a posléze v Městských divadlech pražských. Právě kvůli Janu Werichovi tehdy kontaktovala herečku Státní bezpečnost, ona však informace o svém kamarádovi odmítla předávat. Přesto Státní bezpečnost Bohdalovou od konce 50. let vedla jako agentku a to až do roku 2004 kdy soud konstatoval, že byla ve svazcích StB dlouhá léta vedena neoprávněně.

Tvrdý režim ale okusila herečka o pár let dříve, její otec byl v roce 1954 odsouzen na 15 let odnětí svobody za napomáhání k velezradě, když pomáhal někdejšímu ministru Ladislavovi Karlovi Feierabendovi k emigraci. Ve Valdické věznici pak strávil 7 let a v roce 2016 obdržel in memoriam od ministerstva obrany osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.

Bohdalová byla v letech 1967–2004 členkou Divadla na Vinohradech a od roku 2005 je členkou Divadla Na Jezerce.

Dabing a ocenění

Jiřina Bohdalová je skvělou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Namluvila například Pohádky ovčí babičky, Broučky, Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníčka, O skřítku Racochejlovi a mnoho dalších. Do roku 2012 jste hlas herečky mohli slyšet celkem v 148 dílech různých večerníčků.

Za svou dlouho kariéru získala Bohdalová řadu ocenění:

* Před rokem 1989 několikrát vyhrála v soutěži o Televizní rolničku

* 1985 – jmenována zasloužilou umělkyní

* 1993 – Český lev: herečka v hlavní roli (film Nesmrtelná teta)

* 1995 – Český lev: herečka v hlavní roli (film Fany)

* 1993 až 2002 – TýTý: desetinásobná vítězka v kategorie hereček

* 2000 – Anketa: Král filmového úsměvu století – 3. místo (za Vlastou Burianem a Vladimírem Menšíkem)

* 2010 – TýTý: uvedena do Dvorany slávy

* 2010 – Thálie: Cena za celoživotní mistrovství v oboru činohra

* 2013 – Medaile Za zásluhy 1. stupeň





Bohdalová má jedinou dceru, také velice úspěšnou herečku, Simonu Stašovou. Oslavenkyni k jubilejním devadesátinám velice gratulujeme a přejeme další roky ve zdraví, plné elánu a dobré energie.

Herečka má stále energie na rozdávání.

Zdroj: Youtube