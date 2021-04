Opulentní večírek a kvanta hvězdných přátel: Jiřina Bohdalová oslaví devadesátku

Už 3. května oslaví Jiřina Bohdalová 90. narozeniny. V rámci nich ji čeká několik oslav, a to jak soukromých, tak těch televizních, které budete moci spatřit i vy. Herečka se navzdory věku divokých večírků nebojí. Naopak. Jde do nich po hlavě.

Den před svými narozeninami se objeví v pořadu Máme rádi Česko, který však na jeden večer ponese název Máme rádi Jiřinku. Tomu, že bude herečce 90 let se skoro nikomu nechce věřit.

Těžko uvěřitelné je to proto, že herečka číslo na narozeninovém dortu popírá svou vitalitou a natáčení je s ní tím pádem vždycky zábava. „My skutečně máme rádi Jiřinku a troufám si tvrdit, že Jiřinka má ráda nás,“ tvrdí generální ředitel televize Prima Marek Singer.

„Vážíme si její přízně a obdivujeme její energii, kterou do každého setkání a do každé natočené minuty vkládá. Říká se, že smích prodlužuje život – myslím si, že Jiřinka je toho živoucím důkazem. Přeji jí proto za televizi Prima, aby se nikdy nepřestala smát,“ sdělil Singer. Autorem televizní narozeninové oslavy Jiřiny Bohdalové je moderátor Libor Bouček, kterého s ní pojí přátelství i vzájemný respekt.

S nápadem přišel Libor Bouček

„Těžko hledám adekvátní přívlastky, navzdory bohatství našeho jazyka mám pocit, že mi v tuhle chvíli superlativy nestačí. Jiřinka je zkrátka obdivuhodná. Můj obdiv má mnoho let, snad od chvíle, kdy jsem ji začal vnímat. A cítím vděk za to, že mám možnost být v její blízkosti, a snad mohu říct, že naše náklonnost je vzájemná. Pochopitelně mi udělalo radost, že Jiřinka s mým nápadem adaptovat pořad Máme rádi Česko, ve kterém už několikrát soutěžila, do její televizní narozeninové oslavy, nadšeně souhlasila,“ říká moderátor pořadu a autor myšlenky Libor Bouček.

„Vytvořila neopakovatelnou atmosféru, snažili jsme se ji překvapovat, a ona překvapila nás. Ale jsem rád, že nám dovolila něco, co povolí málokomu – dojmout ji. Měl jsem možnost vidět ji během jediného večera šťastnou, překvapenou i dojatou,“ dodává.

Oslava nebude zdaleka jen jedna

Nadšená Bohdalová skutečně byla. „Držela jsem se, ale dostali mě. Já nemám moc ráda překvapení, ale kluci mi tady přichystali tolik hezkých chvil, až mě to dojalo. Připomněli mi, co jsem už dávno zapomněla. Překvapilo mě, co jsem toho natočila,“ přiznala po natáčení Jiřina Bohdalová.

Bohdalovou během večera čekalo nejedno překvapení. Třípatrový dort, složení soutěžících, s nimiž ji pojí životní i profesní linka, a nečekaní hvězdní hosté. Namátkou Táňa a Vojtěch Dykovi, Ondřej Brzobohatý či žokej Josef Váňa.

To ale není zdaleka jediné, co ji čeká. Další televizní oslavu s ní vymýšlí dlouholetý přítel Zdeněk Zelenka. „Oslava se nakonec bude točit v listopadu v televizi a bude to velký silvestrovský program,“ prozradil její kamarád Blesku. Doufejme, že herečka už nebude mít oslav plné zuby.