Kauza padělaných obrazů: Bohdalová dostane tučné odškodné!

Obrazy jí prodali Jaroslav Fröhlich, který by měl podle návrhu soudkyně dostat osm let, jeho žena Eva. Ta by měla jít do vězení na šest let a jejich pomocník Milan Trokan na sedm let. Verdikt je známý už od loňského srpna, ale písemné vyhotovení nějakou dobu trvalo. Všichni využili možnost odvolání.

„Obžalovaní jsou vinni, že jako členové organizované skupiny vydávali padělky uměleckých děl za originální obrazy předních českých autorů, mimo jiné Josefa Čapka, Josefa Lady, … Emila Filly, Václava Špály, … Jana Zrzavého, … a dalších. Opatřovali k nim znalecké posudky, laboratorní zprávy a různá odborná vyjádření…,“ zní rozsudek.