Jiřina Bohdalová a lásky jejího života: Po velkém štěstí velké zklamání!

Druhý a asi i podle slov samotné herečky nejdůležitější muž jejího života byl již zesnulý herec Radek Brzobohatý. Toho Jiřinka poznala pár let po rozvodu se Stašem a nechala se jeho kouzlem úplně očarovat. Milovala ho nejvíc ze všech mužů, on jí za to ale neskutečně zklamal. Po dvanácti letech manželství jí ho přebrala tenkrát ještě krásná Hana Gregorová, která si Brzobohatého později vzala za manžela. Tuhle křivdu Bohdalová nikdy neskousla a o Radkovi desítky let nedokázala ani mluvit, nesnášela ho za to co jí udělal. To se změnilo až po jeho smrti, kdy Jiřina přiznala, že ho milovala ze všech nejvíc…