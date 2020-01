Mele z posledního! Jiřina Bohdalová si dává hereckou pauzu kvůli smrti přátel

„Paní Bohdalová spadla doma ze schodů. Má tam takové velké schodiště mezi obývákem a ložnicemi. Skutálela se nám jako pytel brambor. Byl jsem s ní v nemocnici. Je pohmožděná, naštěstí nemá nic zlomené. I CT bylo v pořádku. Je však samá modřina. Bude to chtít několik dnů, než se to spraví,“ řekl pro iDnes.cz režisér Zdeněk Zelenka, který ji vezl do nemocnice.