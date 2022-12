Válka Bohdalové a producenta: Herečka mu z nemocnice poslala drsný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Ostravský producent Petr Baránek před pár dny rozeslal do médií e-mail, ve kterém drsně obvinil Jiřinu Bohdalovou z nespolehlivosti a lhaní, jelikož nedorazila na představení. Nyní si ale Baránek sype popel na hlavu, jelikož známá herečka skončila na kapačkách a ukázalo se, že jeho domněnky byly zcela mylné.

Petr Baránek se ostře pustil do Jiřiny Bohdalové, která měla hrát v Ostravě, kam ale nakonec z důvodu nemoci nedorazila. Producent následně rozeslal do všech médií rozhněvané prohlášení, kde stálo, že Bohdalová podle něj v době své nemoci odehrála v Divadle Na Jezerce komedii After Life.

"Oficiální stanovisko nula, za mě podvod jednak na mé osobě, na všech nás z Ostravska, ale hlavně na těch, kteří si poctivě koupili vstupenky na její představení. Pro mě jako producenta bezva obchod s někým, koho jste respektovali a přitom se ukázalo, že je to temný stín chmurné minulosti a ojeb po našimu, nebo česky, podvod od první chvíle," nebral si Baránek s herečkou servítky a obvinil ji z podvodu.

Záhy se ale ukázalo, že Bohdalová v této inscenaci vůbec neúčinkuje. "Je to v pohodě, už jsme to vyřešili. Představení jsou posunutá z důvodu onemocnění paní Bohdalové, takže já se omlouvám a všechno je v pořádku," omluvil se producent a dodal, že termíny se přesouvají na 14. a 15. ledna. Stav herečky se mezitím dramaticky zhoršil a dokonce musela vyhledat péči lékařů.

Tomuhle světu nerozumím, mám bolesti

"Jsem nemocná, mám chřipku, kvůli tomu jsem nebyla ani na premiéře vlastního filmu. To jako nemůžu být nemocná? Ať jde někam. Prokristapána, ve svém věku nemůžu churavět jako kdokoli jiný? A ještě to dává do novin? Tomuhle světu nerozumím. Ležím a teď jdu na kapačky," ozvala se naštvaná Jiřina Bohdalová webu Extra.

Herečka je z obvinění Petra Baránka velice nepříjemně zaskočená a je tedy otázkou, zda se nakonec vůbec dostaví na slíbené představení do Ostravy nebo svou účast kvůli chování Baránka zcela zruší.

"Až umřu, věřím, že takoví lidé budou o mně mluvit hezky a říkat, jak jsme byli nejlepší kamarádi. A bude se o mně psát, jak jsem byla statečná. Tohle napište, tohle už přesáhlo všechny meze. Tohle si ten člověk přece nesmí dovolovat. Nejdu ani na svou vlastní filmovou premiéru, jak je mi špatně. A to jsem se na ni těšila. Mám bolesti, mám chřipku, a oni to nechápou," dodala zklamaně Bohdalová.