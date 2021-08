Dyť to je blbost: Jiřina Bohdalová hanila LGBT komunitu a hnutí MeToo

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová toho ve svém životě zažila mnoho. Díky svému povolání se setkala s různými lidmi a ve svých devadesáti letech má velmi dobře utvořený vlastní pohled na svět. V současné době by byla ráda, kdyby se planeta uzdravila. A nemluvila jen o covidu. Lidé jsou podle ní nemocní, opřela se hlavně do těch, kteří řeší otázky vlastní identity.

Jiřina Bohdalová je ikonou českého filmu a ve svých devadesáti letech má energie ne rozdávání. Kromě filmových rolí je známá svou bezprostředností a tím, že zkrátka vždy naplno řekne, co si myslí. V jednom z posledních rozhovorů, který poskytla pro pořad Prostor X, se otevřeně vyjadřovala k několika aktuálním tématům, přičemž její odpovědi nebyly všem tak úplně po chuti.

Trošku magor, trošku blbci

V závěru rozhovoru se totiž „Bohdalka” dotkla i genderové problematiky a otázek identity. Existenci více než dvou pohlaví razantně odmítla a ty, jež se identifikují jinak než jako muž a žena, označila za blbce. „Svět je nemocný. A naše malá zemička taky. Když mámě několik pohlaví, když máme MeToo, když máme já nevím co, vždyť je to příšerné, vždyť to nejde. Vždyť je to proti zdravému rozumu,” hlásala herečka, která svými slova na mnoho lidí jistě nezapůsobila.

Pokračování její odpovědi pak z části působilo i jako výsměch. „Já nevím, kde ta pohlaví mám. Asi v podpaždí, nebo jestli mi je tatínek zapomněl udělat. Vždyť ti lidé mluví blbosti,” neodpustila si uštěpačnou poznámku. „Trošku magor, trošku blbci. Tak mně ukažte ta pohlaví,” žádala ještě.

Nemají právo myslet si, co chtějí

Její odpověď pak nadále gradovala. Nakonec Jiřina Bohdalová prohlásila, že vlastně lidé řešící otázku vlastní identity a jejich příznivci vlastně nemají právo na to říkat, co si myslí. „Protože to hlásají. Ať si to myslí pro sebe, ale ať to nevykřikují, tyhle pitomosti,” nechala se herečka slyšet a ještě dodala, že takové názory vznikají kvůli tomu, že lidé nemají co na práci.

„Nemají co dělat. Daří se jim moc dobře. Za nic. To by se mělo změnit,” řekla ještě, co by si do budoucna přála. „Trochu vyléčit svět. Nemyslet na blbosti,” uvedla v úplném závěru.

Jiřina Bohdalová v rozhovoru probírala několik zásadních témat:

