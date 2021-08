Bohdalová musela v mládí živit rodinu: Jejího otce zavřeli na 15 let do vězení

Zdroj: Profimedia

Možná by se mohlo zdát, že naše nejoblíbenější herečka Jiřina Bohdalová měla celý život na růžích ustláno, ale rozhodně to tak není. V dospívání si prošla doslova peklem. Její otec František byl totiž obviněn za napomáhání k emigraci, uvězněn a Jiřina tak na začátku své kariéry musela živit celou rodinu.

Jiřině bylo pouhých třiadvacet let, když musela dospět a začít se starat o rodinu. Přišla totiž o tatínka, který byl na dlouhých patnáct let odsouzen za to, že ukrýval ministra Benešovy exilové vlády Ladislava Karla Feierabendu. Komunistický soud tak rozhodl roku 1954.

Ten jeho čin klasifikoval jako dopomáhání k velezradě. Navíc u Bohdala našli několik zbraní. Jiřinin bratranec Miroslav Kopt si u něj v truhlářské dílně totiž schoval osm pistolí. Herečka pak Kopta řadu let obviňovala, že otce udal on. Nakonec si to vysvětlili a vyšlo najevo, že on to opravdu nebyl. Herečce se prý tenkrát neskutečně ulevilo.

Bratranec v roce 1947 vstoupil do Junáka a začal se svým kamarádem šířit protikomunistické letáky vyzívající ke svobodným volbám. Jeden z letáků dal svému strýci Bohdalovi, který byl už za nacistů vězněn a dokonce mu hrozil trest smrti. Nakonec se však z vězení dostal. Ten mu řekl, že takové letáky jsou nejkratší cestou do vězení a ať si dá s takovými věcmi na čas, že je mu pouhých třináct let.

Její otec skrýval bývalého ministra financí

Nakonec ho ale sám využil, když skrýval bývalého ministra financí Feierabenda. Odvezl ho do Děčína a labsko-oderským kanálem ho poslal ven. Bohužel i Kopt byl následně zatčen a odsouzen k deseti letům za velezradu. Nakonec byl on i Bohdal propuštěn až roku 1960 po vyhlášení amnestie.

"Otce jsem si vždycky vážila, vážím si ho ale po odhaleném tajemství rodu ještě daleko víc" řekla pro Českou televizi.

Jiřinin otec se nemohl zúčastnit svatby své dcery, zavřeli ho totiž dva týdny před jejím konáním. Neviděl ani, když se mu narodila vnučka Simona Stašová. Tu herečka porodila v den, kdy padl rozsudek. S matkou, mladší sestrou a miminkem zůstaly bez prostředků, manžela měla na vojně.

"U nás doma nepřipadalo v úvahu sníst něco ze špajzu a nezeptat se. Maminka měla jídlo přesně rozpočítané, maso bylo jenom v neděli, a vždycky mi připomínala: Ušetřit můžeš jenom na hubě," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

Po otcově zatčení se setkala s nevídanou podporou od spolužáků

Navíc musela přerušit školu, byla jako dcera vězně nežádoucí. Dočkala se však neskutečné podpory spolužáků, především pak Stelly Zázvorkové, která jí dopomohla k první velké roli, za kterou získala peníze. Následovalo angažmá u Jana Wericha v ABC nebo úspěch v televizi s moderátorem Vladimírem Dvořákem.

Ani po propuštění o svém zatčení Bohdal nikdy nemluvil, nikdo nechápal proč. Až mnohem později si Jiřina přečetla ve spisech, že musel podepsat mlčenlivost. Kdyby to byl býval porušil, zavřeli by ho znovu.