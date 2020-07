Pompézní mejdan Bohdalky se blíží. Leoš Mareš by mohl závidět!

Jiřina Bohdalová má odjakživa spoustu přátel a známých. Ještě aby ne. Už od útlého věku se pohybuje v šoubyznysu a baví lidi nejen skrze televizní obrazovky. I proto si zaslouží pořádnou oslavu, kterou jí chce uspořádat její dvorní režisér Zdeněk Zelenka.

Konat by se měla v 02 areně. Vše je ovšem v jednání. Na pompézní oslavě by mohla tak mít až 18 tisíc lidí. To jistě Bohdalová ocení. Během koronaviru musela teď být zavřená doma, jelikož spadá do ohrožené skupiny, a tak jí společnost chyběla.

Zdeněk Zelenka Jiřině zařídí pořádnou show

Zdroj: Profimedia

Ze slavné herečky by si všichni mohli vzít příklad, protože překypuje elánem i v seniorském věku. Mejdan se pro ni bude konat v roce 2021. Pokud by O2 arenu vyprodala, byl by to nejpompéznější večírek vůbec. Závidět by takovou show mohl snad i Leoš Mareš.

„Příští rok to bude už třicet let, co s Jiřinou spolupracujeme, navíc bude mít významné životní jubileum,“ prozradil Zelenka pro web blesk.cz.