Jiřina Bohdalová o svém intimním životě: Byla jsem taková „nedávalka”, říká

Legendární česká herečka Jiřina Bohdalová o svém soukromí málokdy mluví. Přednedávnem ale přece jen promluvila o svých osudových mužích, kteří jí zkřížili životní cestu. Překvapila přitom svou upřímností a otevřeností. Čím ji zaujal otec její dcery Simony?

Právem bývá označována za nejznámější a nejúspěšnější herečku českých a československých dějin. Jiřina Bohdalová před nedávnem oslavila své devadesáté narozeniny. Při pohledu na ni by to ale tipoval málokdo. Herečka je známá tím, že se často objevovala nejen ve filmech a na divadelních prknech, ale také v nejrůznějších pořadech a talkshow. O svém osobním životě ale mluvila jen výjimečně. O to více její fanoušky příjemně překvapila její otevřenost v pořadu Karla Šípa s názvem Minišou.

Otec dcera Simony ji upoutal hned několika faktory

Ještě předtím, než byla profesionální herečkou, se Jiřina Bohdalová živila jako učitelka v Ostravě. Tam se kdysi přestěhovala za Břetislavem Stašem, mužem, který se později stal jejím manželem a rovněž otcem její jediné dcery Simony. „Měla jsem dva sny, být herečkou, nebo učitelkou. Ostravu jsem si vybrala, protože tam byl otec mé dcery, v té době vůbec nevěděl, že bude otec mé dcery,” uvedla Jiřina v pořadu Minišou podle webu super.cz.

„Byl hezký, zajímavý a byl chytrý. Po tom jsem šla, nesměl být blbec. A hrál na kytaru, pozor, to je silná zbraň,” rozpovídala se herečka o tom, čím ji exmanžel okouzlil. Zmínila přitom i další skutečnosti, mnohem intimnější. „Byl to můj první kluk. Já jsem byla taková ,nedávalka’. Maminka o mně říkala: Kdepak naše Jiřinka, ta je z Drážďan, ne od Berouna. Dělala jsem drahoty, bála jsem se, ale ten kluk si toho vážil,” dodala ještě otevřeně.

Konec manželství a nová láska

Přestože si manželé velmi rozuměli, vztah v manželském svazku neudrželi a brzy se rozvedli. Jiřina byla nějakou dobu sama, pak se ale objevil urostlý krasavec Radek Brzobohatý. Ten byl v té době idolem mnoha žen. Jemu ale do oka padla právě Jiřina. Poté, co spolu natočili film Ucho, se vzali. Jejich vztah trval dlouhých dvanáct let. Pak ale vztah rozbila dle webu Naše Hvězdy nevěra. Radek Brzobohatý se totiž zamiloval do slovenské herečky Hany Gregorové.

Jiřina Bohdalová rozvod velmi špatně snášela. S Radkem Brzobohatým se přestali stýkat jak v osobním, tak profesním životě. Před kamerou se pak setkali až v roce 2012 ve filmu Vrásky z lásky. Herečka ovšem přiznala, že dlouho rozmýšlela, než nabídku přijala. „Nedovedla jsem si to představit, protože jsem citlivka. Radek to vzal hned. Možná tím chtěl něco napravit… Ale nakonec jsme to dali,” řekla ještě s úsměvem na tváří nakonec.

S Radkem Brzobohatým se po letech objevila ve filmu Vrásky z lásky: