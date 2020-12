Jiřina Bodalová: Tohle ji bolí! Herečka promluvila o velké křivdě

Jedním ze strachů, který herečku tehdy doprovázel, byla obava, že se jí něco stane a ona tak nebude schopna se o svou rodinu postarat. „Proto jsem musela mít pořád nachystáno ,na pak’. A to se s vámi vleče celý život,” vysvětlovala legenda českého filmu. Zároveň prozradila, jak moc ji řeči o její údajné lakotě mrzí.

„Tohle si osobně beru, protože to je vyložená nepravda. Když o mně napíšou, že mám multimilionáře, tak to se zasměju. Ale tohle je nepříjemné. Zvlášť když se to opakuje, protože tomu pak můžou lidi uvěřit,” řekla na závěr.