Bohdalová je doma z nemocnice, kvůli strašným bolestem dodržuje přísný režim

Jiřina Bohdalová dělá v poslední době starosti svým nejbližším i fanouškům. Herečka už na konci roku skončila s těžkým průběhem chřipky v nemocnici a před pár dny opět musela vyhledat péči lékařů. O co šlo tentokrát a už je hvězdě lépe?

Jiřina Bohdalová na začátku roku oznámila, že si na neurčitý čas musí dát pauzu od svých pracovních povinností. "Lékaři mi doporučili věnovat zbytek letošní sezony důkladné rekonvalescenci… Věřím, že mi jaro vlije sílu do žil a s diváky se zase uvidíme," svěřila se herečka Blesku.

Hvězdu tehdy hospitalizovali kvůli těžké chřipce. Navíc měla Bohdalová nesnesitelné bolesti zad a nakonec se ukázalo, že si někde nalomila obratel. "Zrovna za ní dnes jdu, navštívit ji. Asi si to dovedete představit, jak to s ní je. V těchto letech, když má problémy s chůzí, dlouho také ležela na posteli, takže svalstvo je ochablé, tak je to složitější. Všichni jí držíme palce," sdělil před pár týdny webu Extra kamarád Bohdalové, režisér Zdeněk Zelenka.

"Snažíme se ji udržet v dobré náladě. To je úkol kamarádů. A náladu má dobrou, pořád se to navíc lepší. Fyzicky je to horší. Je to nešťastné, že se jí to s tím obratlem přihodilo. Když ve vyšším věku ulehnete, pak rychle odcházejí síly," dodal Zelenka. Herečku nakonec propustili domů, po krátké době ale opět skončila v nemocnici.

Šlo spíše o údržbu

"Paní Jiřinka byla opět hospitalizovaná v Nemocnici Na Homolce. Ale ne kvůli nějakým akutním problémům, spíš šlo o údržbu, řadu vyšetření a podobně," sdělil informátor výše zmíněného webu.

Jiřina Bohdalová má totiž po zlomenině stále veliké bolesti a lékaři se jí snažily pomoct například pomocí obstřiků. "Po zlomeném obratli měla velké bolesti zad, dávali jí obstřiky," vysvětlil zdroj. Je zřejmé, že Bohdalová teď musí dodržovat přísný režim, který se týká především klidu. Geniálně ztvárňovat role může až za nějaký čas.

Hvězdu navíc trápí i další zdravotní problémy. "A ví se, že má chronické plicní problémy. Tak si na sebe musí dávat pozor," dodal. Hospitalizace tedy byla spíše prevencí, což jistě potěší všechny fanoušky "Nesmrtelné tety," jak herečce díky její slavné pohádkové roli často přezdívají.

Na telefonáty deníku sice Bohdalová nereagovala, ozvala se ale v sms a sdělila, že už je zase doma. Nezbývá, než jí popřát mnoho zdraví a doufejme, že se národem milovaná Jiřinka brzy vrátí na scénu plná elánu.

