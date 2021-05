Jiřina Bohdalová má jasno: Herečka popsala, jak si představuje vlastní smrt!

Jiřina Bohdalová před pár dny oslavila devadesáté narozeniny a ačkoliv je stále plná života, o své smrti má jasné představy. Na jevišti prý herečka na rozdíl od jiných kolegů rozhodně zemřít nechce.

Jiřina Bohdalová patří k našim nejoblíbenějším herečkám a na špičce českého showbyznysu se drží už před sedmdesát let.

Bohdalové je sice devadesát let, tento věk by jí ale hádal málokdo. Vždy usměvavá hvězda má energie na rozdávání a stále aktivně pracuje a natáčí nové projekty.

V rozhovoru pro Blesk herečka přiznala, že často přemýšlí o své smrti a odtajnila, jaký konec by byl podle jejich představ ideální.

Bohdalová plánuje jít do nebe, v pekle je na ni moc horko

"Tak uvidíme, za pár měsíců, nebo let, nebo kdy se tam nahoru dostanu, protože já budu určitě nahoře. Mě to dolu netáhne, já takové teplo nemám ráda, mám ráda vzduch," směje se Jiřina Bohdalová.

V jednom má prý herečka jasno, častý sen herců zemřít na jevišti, ji neláká. "Ne, to v žádném případě. Jedině, že bych se tam rychle svezla na zem, to by nemuselo být špatný. Jediné čeho se děsím je, že bych musela být v nemocnici," prozradila hvězda své obavy.

"Proto mám taky před tím covidem veliký respekt, protože ta představa, že se udusím, je příšerná. Mně stačí, když mi zaskočí drobek a ten pocit, ta hrůza když nemůžu popadnout dech. Ať si to lidé uvědomí a nedělají si z toho srandu," apelovala herečka na občany.

Pro herečku smrt není tabu, často o ní přemýšlí

"Svou smrt si dovedu představit, dokonce si to opravdu představuji. Je to součást života a čím blíže tomu člověk je, je nutné si to uvědomovat, nebo alespoň koketovat s myšlenkou, že to může přijít," říká Bohdalová smířeně.

"Já bych nejradši, jak furt něco vyprávím, že bych jako někomu říkala nějakou historku a v půlce bych se svezla na zem a oni by tam zůstali koukat a pak by vykládali, že jsem jim ten příběh nestihla dovyprávět. Takhle to mám vymyšlený, možná, že se mi to stane," uzavřela herečka s humorem sobě vlastním.

Doufejme ale, že tyto plány nastanou až za mnoho let a paní Jiřina Bohdalová tu s námi ještě bude ve zdraví minimálně do stovky.

Kolegové udělali Jiřině Bohdalové orginální přání k narozeninám.

Zdroj: Youtube