Bohdalová si mohla vydělat raketu! Je jí to ale jedno, oslavu v 02 areně zrušila

Focko je velmi vlivný a o třiadvacet let mladší podnikatel, který s herečkou randí už mnoho let. Na Slovensku vlastní síť Carrefour a v několika dalších firmách je jednatelem nebo společníkem. Možná by mohl nakonec Bohdalce O2 arenu koupit a bylo by po problému.

Na oslavu se každopádně nejvíce třese Zelenka. „Příští rok to bude už třicet let, co s Jiřinou spolupracujeme, navíc bude mít významné životní jubileum,“ dojímal se režisér pro web blesk.cz. Právě ten měl kdysi nápad s O2 arenou vymyslet.