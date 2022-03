Urazit Jiřinu Bohdalovou se nevyplácí: Hrušínský z divadla vyrazil celé oddělení

Zdroj: Profimedia

Stačila jedna nešťastná formulace a skandál byl na světě. Herečka Jiřina Bohdalová je největší hvězdou Divadla Na Jezerce, ovšem e-mail, který zaměstnanec z obchodního oddělení rozeslal zákazníkům, vyzněl jako urážka této herecké legendy. Jan Hrušínský, který divadlo provozuje, záležitost začal okamžitě řešit. Dotyčný, jenž za textem v mailu stojí, dostal nekompromisně vyhazov. A nejen on!

Herečka Jiřina Bohdalová je jednou z nejváženějších českých osobností a před pár dny si dokonce od prezidenta Miloše Zemana převzala nejvyšší státní vyznamenání v podobě Řádu Bílého lva. I přesto se někomu z obchodního oddělení Divadla Na Jezerce podařilo napsat e-mail, který vůči legendě českého filmu působil značně neuctivě.

Nešťastná formulace

Když se zaměstnanec Divadla Na Jezerce rozhodl informovat zákazníky o tom, že se bohužel v dohledné době oblíbeného představení nedočkají, zřejmě vůbec netušil, jaký poprask tím způsobí. E-mail, který citoval deník Blesk, uvádí, že se představení Generálka v nejbližších týdnech hrát nebude, avšak lidé, kteří si na něj již zakoupili lístky, je mohou vyměnit za jiné představení. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby zpráva nepokračovala neuctivou poznámkou, možná až urážkou, na adresu Jiřiny Bohdalové.

„Pokud by paní Bohdalová byla ochotná se znovu naučit text a představení se hrálo, budete mít přednost na jejich koupi…,” stojí ve zprávě, kterou obdrželi zákazníci divadla. Je jasné, že člověk, který e-mail psal, svá slova jistě nemyslel špatně. K jeho smůle ale to, jakým způsobem je věta formulována, vyznívá, jako by snad herečka už nechtěla nebo nemohla hrát.

Jiřina Bohdalová nad tím mávla rukou

Když se Jiřina Bohdalová o incidentu dozvěděla, nadšená z něj rozhodně nebyla. „Budu to řešit s divadlem,” řekla Blesku. Zanedlouho se naštěstí celá záležitost vyřešila. Za špatně zvolená slova člověk, který je napsal, dostal padáka. „To je naprosto nešťastná formulace,” uvedl k obsahu e-mailu Jan Hrušínský, který Divadlo Na Jezerce provozuje. „Jejího autora jsem okamžitě vyhodil a raději vyměnil celé obchodní oddělení,” dodal ještě. Nakonec se nad urážlivě vyznívající zprávou povznesla i sama Bohdalová. „Nedělejme z komára velblouda, vždyť je to jen nešťastná formulace. Asi jsme všichni rozjitření,” řekla k incidentu s nadhledem legendární herečka.