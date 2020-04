Jirásková před smrtí nesplnila slib! Po letech tahanic se dědicové dohodli

„Dohodu máme. Doufám, že se co nevidět pustím do plastové střechy, která to po vichřici nutně potřebuje,“ řekl pro deník Aha Podskalský mladší. Spekuluje se o tom, že situace, která vyvstala po smrti Jiráskové byl vlastně takový hereččin vtip na rozloučenou.

„Oba máme s Janou vedle vily ještě hodně jiných starostí. Nemusíme spěchat. V současné době se o dům staráme oba,“ dodal syn Zdeňka Podskalského staršího. Oba se tedy společně se Svítivou dokázali dohodnout. Jsou tak ukázkovým příkladem, že to jde.