Jiřina Jirásková měla zákeřný plán: Když na Podskalského nezabral, šla na potrat

Herečka Jiřina Jirásková dlouhá léta tvořila pár s režisérem Zdeňkem Podskalským, kterého považovala za svého životního partnera. Je ale pravdou, že začátky jejich vztahu úplně veselé nebyly. Podskalský byl totiž ženatý a odmítal se rozvést. I to i přesto, že s ním Jirásková čekala dítě.

Jiřina Jirásková kolem sebe v posledních chvílích svého života neměla kromě ošetřovatelky nikoho, kdo by se o ni mohl postarat a zahrnout ji láskou. Děti totiž nikdy neměla, čehož později nesmírně litovala. Přestože podle Blesku říkávala, že potomky zkrátka nechce, protože se bála je ve složité době vychovávat, jedno dítě málem měla. A to se svým životním partnerem Zdeňkem Podskalským. Jenže si jej raději nechala vzít.

Nevydařený plán?

Když totiž otěhotněla, Podskalský byl stále ještě ženatý. A Jirásková čekala, že se kvůli ní a dítěti rozvede. Tahle myšlenka ale režiséra vůbec nenapadla. „Jiřina křičela, že čeká dítě s Podskalským, ale ten že ji prý právě ujistil, že se kvůli tomu určitě nerozvede. Brala to tak, že dítě nechce,” vzpomínala v knize Jiřina Jirásková: Jen to klidně napište Helena Šimáčková, která s Jiráskovou často přicházela do styku.

„Myslím, že v dítěti hlavně viděla účinný prostředek, jak zatlačit na ženatého milence, ale nepovedlo se to,” uvedla ještě Šimáčková s tím, že kdyby si bývala Jirásková dítě nechala, mohl být její život kvalitnější.

Mluvila o něm jako o manželovi

Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský spolu nakonec strávili dlouhých 27 let. Jejich vztah byl ale přinejmenším podivný. Přestože o něm herečka mluvila jako o manželovi, k manželskému svazku měla jejich láska opravdu daleko. „Vždyť oni spolu nikdy fakticky nežili. Vždyť oni nebyli ani jako druh a družka. Ona bydlí na Vinohradech a on v bytě v Malostranské věži. A i v těch Malenicích má každý svou cimru!” prozradila před lety Helena Růžičková poté, co ji Jirásková namíchla, když nechtěla hrát ve Slunce, seno, erotika, neboť o sobě tvrdila, že „jako manželka nějakého režiséra nebude hrát v nějakých fekálních komediích”.