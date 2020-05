Štěpničkovou zničili komunisti, nikdo nebyl potrestán: Pomohla jí Fialová

Nechtěla tu za komunismu žít a toužila emigrovat. Do náručí vzala tříletého syna Jiřího, který je dnes již známým hercem, a utíkala za hranice. Dokončit plán se Jiřině Štěpničkové nikdy nepovedlo. Následně byla odsouzena při zkonstruovaném dvoudenním procesu k patnácti letům vězení. Nakonec ji pustili po deseti. Když vyšla, tak neměla zhola nic. Pomocnou ruku jí nabídla Květa Fialová.

Jiřina Štěpničková zažila opravdu krušné chvíle. Začátkem padesátých let se rozhodla emigrovat za hranice. Komunisté jí to za žádnou cenu nechtěli dovolit a nastražili na ni léčku. Sám Jiří Štěpnička popsal, jak nepovedený útěk vnímal. „Byli jsem upozorněni, že musíme být velmi potichu. Při každém sebemenším náznaku zvuku jsme se běželi schovat. Vedl nás převaděč. Později vyšlo najevo, že to byl spolupracovník StB,“ svěřil se Štěpnička v pořadu Příběhy železné opony na ČT1.

Kolegyně pro ni chtěly trest smrti

Následně se odehrál dvoudenní vykonstruovaný soudní proces. U soudu pak prokurátorka Matušínská mávala Jiřině Štěpničkové před obličejem cárem papíru. Ten měl být údajně žádostí o nejvyšší trest, tedy trest smrti, který navrhovaly její kolegyně jako Světla Amortová, Světla Svozilová a Antonie Hegerlíková. Jiřina strávila v pardubické věznici necelých deset let. Tehdy ještě malý Jiří Štěpnička pobýval v dětském domově.

Tam ho poslali komunističtí funkcionáři, ale rodina o tom neměla ani páru. Žádosti o milost sepisovala pořád dokola její sestra a někteří kolegové jako Štěpánek, Baldová nebo Fabiánová. V roce 1960 byla podmínečně propuštěna. Za past nastraženou na Jiřinu Štěpničkovou nebyl nikdo nikdy potrestán. Po propuštění neměla nic. Zničená pobytem ve vězení nevěděla co dál.

Květa Fialová jí věnovala oblečení

„Když se vrátila z kriminálu, tak jsme se na ni v divadle a s kamarády skládali. Nosili jsme jí oblečení, aby měla vůbec v čem chodit,“ vyprávěla Květa Fialová, která jí tím společně s ostatními vlastně zachránila život. Píše se o tom v knížce Poslední deník Květy Fialové, kterou vydal Josef Kubáník.

„Tak si to vezmi – za první republiky byla hvězda a pak ji zavřeli, a když vyšla ven, tak neměla nic. A bylo to hrozně nefér, protože nic neprovedla. Jen tady nechtěla žít. Za to se měla trestat?“ podivovala se nad situací Fialová. Práci pak Štěpničkové dal Květin manžel Pavel Háša, který ji obsadil do filmových Povídek malostranských. Až do své smrti byla členkou Realistického divadla v Praze.