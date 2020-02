10 let vězeňského pekla: Po propuštění Jiřinu Štěpničkovou zachránila Fialová!

„Když se vrátila z kriminálu, tak jsme se na ni v divadle a s kamarády skládali. Nosili jsme jí oblečení, aby měla vůbec v čem chodit,“ vyprávěla Květa Fialová, která jí tím společně s ostatními vlastně zachránila život. Píše se o tom v knížce Poslední deník Květy Fialové, kterou vydal Josef Kubáník.

„Tak si to vezmi – za první republiky byla hvězda a pak ji zavřeli, a když vyšla ven, tak neměla nic. A bylo to hrozně nefér, protože nic neprovedla. Jen tady nechtěla žít. Za to se měla trestat?“ podivovala se nad situací Fialová. Práci pak Štěpničkové dal Květin manžel Pavel Háša, který ji obsadil do filmových Povídek malostranských. Až do své smrti byla členkou Realistického divadla v Praze.