Zapřisáhlá komunistka Jiřina Švorcová: Její smrt podle ní zavinili kolegové

Patřila k nejvýraznějším tvářím socialistického režimu v tehdejším Československu, ztvárnila mnoho divadelních i filmových rolí, kolegové a diváci ji však po lidské stránce leckdy nemohli vystát. Jiřina Švorcová byla obdivovanou herečkou, ale podle mnohých zlým člověkem.

Její tvář je úzce spjata se socialismem a ona sama byla zatvrzelou komunistkou. Diváci si Jiřinu Švorcovou možná nejvíce vybaví z normalizačního seriálu Žena za pultem. Rolí má na svém kontě ale podstatně víc. Přestože byla skvělou herečkou, žádné další pracovní nabídky po listopadu 1989 nedostala. Za to mohly hlavně její politické postoje, za kterými si stála až do své smrti.

Komunistkou každým coulem

Jiřina Švorcová podle webu aktuálně.cz vstoupila do komunistické strany v roce 1946, o několik desítek let později se vypracovala až do významných funkcí. Byla například předsedkyní Svazu českých dramatických umělců, od roku 1976 byla členkou ústředního výboru KSČ. Právě kvůli tomu neměla mezi hereckými kolegy moc přátel. Mnozí ji za její názory drsně odsoudili.

„Naše občanské postoje se v 60. letech rozešly, od té doby jsme se spolu nestýkaly,” uvedla před lety například herečka Jiřina Jirásková. „Když si odmyslím její aktivitu v politice, musím říci, že byla výbornou kolegyní, i když moc blízko jsme k sobě zase neměli,” řekl p jejím úmrtí v roce 2011 Jaroslav Satoranský. Ostřejšími slovy při vzpomínce na Švarcovou nešetřil herec Pavel Landovský, který dokonce v 70. letech pod tlakem režimu emigroval. „Dobrá herečka, ale špatný a hloupý člověk, který nevědomky podporoval totalitní vládu a její zločiny. Švarcová byla v týmu těch, kteří se zasloužili o můj déle než dvacetiletý zákaz v československých sdělovacích prostředcích,” řekl herec.

Jejímu úmrtí prý přispěli bývalí kolegové

Jiřina Švorcová zemřela 8. srpna 2011 v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Malvazinkách. Krátce předtím poskytla Blesku svůj vůbec poslední rozhovor, v němž se vracela k určitým věcem ve svém životě. Hlavně ale hovořilo o dokumentu, který o ní natáčela televize Barrandov. Televize oslovila několik hereckých kolegů Švorcové, kteří se podíleli na vzniku seriálu Žena za pultem. Drtivá většina z nich ovšem odmítla. To herečka velmi těžce nesla.

„Vím, že se můj názor mnohým nelíbí, proto se straním společnosti. Tohle jsem ale opravdu nečekala,” řekla k tomu, jak ji kolegové zklamali. „Úplně mně to vyrazilo dech. Když jsme točili, byli jsme báječní kamarádi. Nikomu nevadilo, že inklinuji ke komunistům,” pokračovala ještě.

Z mnoha pozvaných se tak v dokumentu objevili jen Lenka Termerová, Jiří Lábus a Hana Maciuchová. „Víte, moje vyznání je jen moje. Nikdy jsem ho v herectví neuplatňovala. Pokud mě dnes lid rádi vidí, jsem šťastná. Ale kolegové, kteří se ode mě distancovali, mě pospíšili do hrobu. To je smutek. Oni se totiž báli říct: ,Je to komunistka, a tak tam nejdem!’ A to je příšerné. Kdyby řekli pravdu, vážila bych si jich. Takhle mi jich je jenom líto,” řekla velmi otevřeně v rozhovoru.

„Vědomě jsem nikomu neublížila, nikoho neurazila ani nezabila. Klidně můžu umřít,” uvedla v úplném závěru svého vůbec posledního interview.

Jiřina Švorcová měla svůj proslov i během Anticharty 77:

