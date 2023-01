Bývalý youtuber Jirka Král: Pomohl kamarádovi k úspěchu, půjčil mu nemalé peníze

Zdroj: Profimedia

Jirka Král patřil mezi nejslavnější zakladatele youtuberingu u nás, proto mnoho jeho fanoušků překvapilo, když pověsil tuto činnost na hřebík a začal se věnovat jiným aktivitám. Nyní je však především svědomitým otcem malého Davídka, kterého má s manželkou Karolínou.

Když se díváte na život Jirky Krále, pochopíte hodně rychle, proč si získal tolik fanoušků. Už v průběhu účinkování v reality show Farma se ukázalo, že má Král všech pět pohromadě a nebojí se ani práce. Bohužel si to však nemysleli spoluhráči, kteří v Jirkovi viděli po právu hrozbu, proto se ho raději zbavili.

Král však to, že se dostal do povědomí diváků, využil k něčemu dalšímu. Začal točit videa na YouTube, streamovat se při hraní onlinových her a oslovovat publikum virtuálního světa. Dařilo se mu to od začátku na jedničku, jeho obsah zkrátka bavil.

Král tak získal renomé a v únoru 2018 jeho kanál odebíralo už více než milión lidí, které bavila jeho tvorba. Jiří se angažoval i v charitativní činnosti a díky jeho charitativním streamům se vybralo více než 1 700 000 Kč, což je úctyhodná částka.

Chrání děti před nástrahami internetu a dává osvětu na školách

Navíc spustil projekt BuďSafeOnline, který chrání děti před nástrahami internetu. Jirka také objíždí školy, kde o tomto tématu hovoří. Pomáhal i začínajícím kolegům. Svému kamarádovi Alkanovi půjčil 20 000 Kč, aby si koupil nové počítačové vybavení a mohl začít streamovat. Alkan pak měl do měsíce přes sto tisíc odběratelů.

Jenže v září roku 2018 přišel šok a Král svou kariéru na YouTube ukončil. Aby své pohnutky vysvětlil, natočil dokument Byl jsem YouTuber, kde zachytil nejen svou cestu a začátky, ale objasnil své rozhodnutí skončit.

Fanoušci se s ním ale mohli potkávat i nadále, a to v kavárně Zetko, kterou v roce 2016 založil a která spojovala online a offline svět. Bohužel však musela být za covidu uzavřena a nikdy už nebyla znovu otevřena.

Hrdý otec malého Davídka a manžel sympatické infuencerky Kao

Jirka se pak pustil do cestování se svou přítelkyní Karolínou Benešovou, která je nejen dcera bohatých rodičů, ale také infuencerka, která ráda sdílí svůj život na Instagramu. Jirka s ní a její rodinou procestoval na luxusních zaoceánských lodích celý svět.

V červnu loňského roku se jim navíc narodil syn Davídek, tudíž už jim nic nebrání v žití idylického života. Dle příspěvků na sociálních sítí to vypadá, že se jim to opravdu daří.

Zdroje: Aktuálně, Forbes