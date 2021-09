Jitka Boho: Těžké období se podepsalo na jejím zdraví! Modelka řeší komplikace

Zdroj: Profimedia

Jitka Boho navenek působí vždy usměvavě a vyrovnaně, nyní ale přiznala, že ne vše je v jejím životě zalité sluncem. Poslední rozchod se podepsal na psychice modelky a nyní řeší nepříjemné zdravotní komplikace!

Jitka Boho plánovala se svým manželem Lukášem Boho krásný rodinný život s jejich společnou dcerou Rosalií, jejich sen se ale brzy rozplynul. Konec manželství přišel po čtyřech letech od svatby.

Po rozvodu se bývalá Miss odstěhovala ke svým rodičům na Moravu. Po návratu do Prahy se znovu zamilovala, tentokrát jí do noty padl o patnáct let starší režisér Matěj Liška a Boho dokonce plánovala zásnuby a druhé miminko.

V květnu ale hvězda pořadu Tvoje tvář má známý hlas oznámila další rozchod, okolnosti ale Boho nesdělila.

Věřím, že to naše tělo rozhodně ovlivňuje psychika, říká Boho o svých zdravotních problémech

Jitka Boho se sice po rozchodu tvářila, že je vše v naprostém pořádku, ve svém posledním příspěvku na Instagramu ale přiznala, že to není až tak pravda.

"Člověk míní, život mění… Nevím, jak to máte vy, ale já, když mě něco trápí, pouštím si hlavně pozitivní hudbu, oblíbený seriál, a především na mě funguje příroda. Taky věřím, že to naše tělo rozhodně ovlivňuje psychika. Bolí mě záda, poslední dobou fakt dost, do toho teď angína… Kdo se v tom trochu orientuje, ví… Ale! Tohle vše přejde. Věřím! Chce to čas (dobře, možná, že se teď sama takhle uklidňuju)," postěžovala si Boho svým sledujícím.

"PS: Ani já teď pusu od ucha k uchu moc často nemívám, ale rozhodně se úsměvu nevzdám, zvlášť, když mám ty své upíři zuby, ne? Vydrž Prťka, vydrž!" dodala modelka. I když se aktuálně cítí Jitka na dně, naděje na životní lásku se prý rozhodně nevzdává.

Nechám se překvapit tím, koho mi osud přivede do cesty!

"Jsem volná a svobodná a asi si to i užívám. Je to pro mě takový čas na rozmyšlenou. Rozhodně bych nebyla tou maminkou, která nové tatínky představuje dítěti každý měsíc. Rozhodně by mi nevadil muž s dítětem. Naopak je to fajn, protože ví, co to je rodičovská láska," přiznala nedávno Jitka Boho na svém Instagramu.

Problém je prý pro Jitku hlavně seznamování, kvůli známé tváři se jí totiž muži často bojí. "Myslím si, že se mě chlapi bojí oslovit. Já to ale raději nechám plynout, nebudu na nic tlačit a nechám se překvapit tím, koho mi osud přivede do cesty," věří modelka na šťastné konce.

Jitka Boho se novému vztahu nebrání, nechce ale dceři střídat "tatínky".