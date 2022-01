Jitka Boho září štěstím, nový partner má vášeň pro stejnou věc

Zdroj: Profimedia

Ne každý se může pochlubit tak adrenalinovým příchodem Nového roku jako modelka a Miss Jitka Boho, která ho přivítala po boku nového přítele trochu netradičně - pomáhali na svět dvěma jehňátkům.

Nový partner krásné Jitky Boho, která se ve třiceti začala vybarvovat a z cudné dívky se stala pěkná dračice, je kromě pražského radního také nadšený zemědělec. Naposledy sice modelka překvapila divokými kérkami na svém těle v kombinaci s lechtivými fotkami, ale nebojí se ani jiných adrenalinových aktivit.

Její Tomáš je totiž také vášnivým chovatelem ovcí a to se stalo Jitce na Silvestra osudným. Nebýt toho, nejspíš by si nikdy nevyzkoušela, jaké to je pomoci na svět dvěma jehňátkům, a to přímo na Nový rok.

Boho miluje přírodu i zvířata stejně jako její nový partner

Boho je známá svým kladným vztahem k přírodě a ke zvířatům, musel to tedy pro ni být nezapomenutelný zážitek. Radního za Starosty si také kvůli lásce ke zvířatům velmi váží.

„Je mi s ním moc hezky, máme mnoho společných zájmů, především přírodu a zvířata,“ pochvalovala si pro Blesk.

Pár očekával, že si u Tomáše na ranči užijí romantický příchod roku 2022 v sepjetí s přírodou, ale takový fičák rozhodně nečekal. Ovčí dvojčátka se rozhodla přijít na svět.

Porod jehňátek na Nový rok si užila se vším všudy

"Stihla to ještě v roce 2021. Včera se nám narodila 2 jehňátka a mají se čile k světu," napsal si Hřebík na Instagram.

Jestli u porodu byla i šestiletá dcera modelky, Rosálie, není jisté. Dle Jitčina okolí si ale s maminčiným novým partnerem rozumí i ona. Není tedy proč čekat a Jitka může začít nový život po boku nového partnera. Snad měla tentokrát šťastnou volbu.

Radní Hřebík ale na nemakačenka rozhodně nevypadá a korunou také nesmrdí, Boho ho tak zcela jistě nebude muset živit jako to bylo v případě jejího bývalého manžela.

„Necháváme to přirozeně plynout, na nic netlačíme. Uvidím, co nám osud přinese,“ prozradila šťastná tmavovláska.