Jitka Boho ukázala bříško po porodu, za kila navíc se rozhodně nestydí

Modelka a zpěvačka Jitka Boho se nedávno stala dvojnásobnou maminkou. Miss roku 2010 přivítala na svět syna Tadeáše. Na sociálních sítích se zapojila do oblíbeného trendu. Sdílela se svými fanoušky snímek, kde jsou vidět poporodní kilogramy navíc.

Modelka tak následovala další veřejně známé maminky, které se po porodu ukázaly v celé své kráse. Trend ukazování těla po porodu bez přikrašlování rozjela herečka Eva Burešová, která reagovala na dokonalou poporodní fotografii modelky Kristýny Schickové.

S hubnutím začala hned

Jitka se před těhotenstvím chlubila naprosto výstavní postavou. Své dokonalé křivky ukázala i v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde soutěžila a následné řady i vystupovala jako host. Tančit a zpívat se nebála ani ve velmi odvážných kostýmech. Nyní sama tak trochu tuší, že k postavě, kterou měla před porodem, bude trnitá cesta. „A to už mám na sobě stahovací legíny,“ připsala ke své fotografii z domácího prostředí. „Milé ženy, i já to budu mít jako běh na delší trať,“ ujistila tak ostatní novopečené maminky, že v tom nejsou samy. Z kilogramů navíc si rozhodně hlavu neléme. „Hlavní je, že jsme to zvládly a že jsme zdravé, kilo sem, kilo tam… Vždyť naše těla jsou neuvěřitelná, co všechno zvládnou a co snesou,“ dodala.

Druhé dítě

Tadeáše doma přivítala šestiletá sestřička Rosálka. Dcerku má modelka s bývalým manželem, muzikantem Lukášem Boho. Druhého potomka porodila svému současnému partnerovi, pražskému radnímu Tomáši Hřebíkovi. Modelka a politik spolu randí teprve necelý rok, v průběhu těhotenství si tak Jitka užila rychlé sestěhování a rekonstrukci domu.