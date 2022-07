Těhotná Jitka Boho pouze v prádle: Radí mužům, jak potěšit ženu

Zdroj: Profimedia

Jitka Boho se nenechala odradit negativními komentáři na sdílení svého těhotenství a dál plní Instagram momentkami s bříškem. Budoucí dvojnásobná maminka nahrála fotografii, na které je oděna pouze do spodního prádla a poradila ostatním maminkám, jak se cítit krásná v požehnaném stavu.

Jitka Boho si před pár dny postěžovala na nečekanou kritiku od fanoušků. "Z došlé korespondence… Nedělám to často, řekla bych, že vlastně poprvé, ale tohle mě trochu pobavilo: Ach jo, moc. Zkuste dávat trochu něco normálního. Myslím, že přestává lidi bavit vaše těhotenství (nejste asi sama ) a taky vaše moudra, která stejně nejsou z vaší hlavy," sdílela modelka na Instagramu, co jí chodí za zprávy.

Jitce pak přistály v komentářích desítky povzbuzujících vět. Jednu z nich pod příspěvkem zanechala i hvězda Slunečné Eva Burešová, která řeší podobné problémy, jelikož je sama před porodem druhého dítěte.

"Mně se tvůj profil velmi líbí. Líbí se mi jaký máš život a jak se ti daří. A proto mám jedinečnou možnost tě sledovat. Až se mi něco líbit nebude, tak tě sledovat prostě nebudu. Říkat ti své důvody k tomu nemusím. Go Jitka ! Já jsem tvoje velká fanynka a to víš," napsala herečka a Boho tím velmi potěšila. Podpora naladila dokonce Jitku natolik, že se na další fotce ukázala v pokročilém stádiu těhotenství jen v kalhotkách a podprsence.

Sexy v těhotenství

"Co si myslíte o spojení slov sexy v těhotenství? Přijde vám to nevhodné, vhodné, vulgární? Asi je to opět 100 lidí 100 chutí. Pro mě je to spíš dost přirozené. Ale taky nemám každý den chuť vypadat, jako když jdu někam na party, to je jasný," napsala sexy těhulka Jitka Boho k polonahé fotce. I s rostoucím bříškem je pro ni prý důležité cítit se krásná.

"Mám 90% těhotenského oblečení, protože jiné nedopnu nebo neobleču, ale rozhodně si chci stále připadat přitažlivá. Píšu to proto, abyste si třeba taky zkusily, nastávající, ale i ty nenastávající maminky, udělat jednou za čas den pro sebe, je to tak moc důležité. A vy, drahé polovičky, nebojte se nám říct čas od času něco hezkého. Potěší to každou," poučila Boho své sledující, jak udělat šťastnou ženu. Zda ale tato pravidla dodržuje i její partner Tomáš Hřebík, to už neprozradila.

"Jinak vám všem děkuji za komentáře v postu "došlé korespondence", moc si toho vážím a upřímně… pomohlo mi to," poděkovala budoucí dvojnásobná maminka fanouškům za podporu, která jí dodala sebevědomí.

Jitka Boho vypadá i v pokročilém těhotenství skvěle