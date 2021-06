Jitka Boho oznámila rozchod: "Takový je holt život," říká modelka!

Bývalá Miss Jitka Boho je opět single! Maminka pětileté Rosálie se po necelém roce rozpadl vztah s režisérem Matějem Liškou, se kterým plánovala svatbu a další miminko!

Jitce Boho vztah s manželem Lukášem Boho nevyšel, svobodná maminka ale dlouho sama nezůstala. Krátce po rozvodu se seznámila se sympatickým režisérem Matějem Liškou a vypadalo to na velikou lásku.

"Dohromady jsme se dali někdy v únoru a jsem zamilovaná. Seznámili jsme se při natáčení, kdy jsem si u auta přibouchla nechtěně palec do dveří. Matěj to celé režíroval a pak mi posílal záznam té nehody a my si začali psát," představila bývalá Miss loni v červnu svého nového partnera.

"S Matějem spolu zatím nebydlíme. Máme dohodu, že nejprve každý budeme první rok ve svém a pak teprve uvidíme. Popravdě se už ale bavíme i o takových věcech, jako je miminko a svatba," plánovala modelka dokonce veselku. Nakonec ale nedošlo ani na společné bydlení.

"Do ničeho se příliš nehrneme," tvrdila Jitka Boho v únoru

Vztah Jitky Boho a Matějem Liškou působil navenek idylicky. Patrneři se společně starali o tři děti, režisér měl z předchozího vztahu dvě, modelka dceru Rosálii a společně vypadali jako spokojená rodinka.

Z původních plánů na společné bydlení po roce ale sešlo, na začátku roku Boho tvrdila, že ještě nejsou na stěhování s přítelem připraveni.

"Nebydlíme spolu, necháváme to plynout. Já jsem u sebe v bytě ráda, vypiplala jsem si to tam, takže si neumím představit, že se teď budu po roce stěhovat. Bydlíme od sebe kousek. Oba jsme se trošku ponaučili z těch předchozích vztahů a do ničeho se příliš nehrneme," objasnila tehdy Jitka webu Super.cz.

"Získala jsi mé srdce, ale já to tvé ne," napsal Liška Jitce Boho vzkaz na sociální síti

Jako první informaci o rozchodu zveřejnil Matěj Liška, který nahrál na svůj Instagram dojemné video s Jitkou Boho a připsal vzkaz: "Jitřenko, děkuji Ti za vše! Získala jsi celé mé srdce, ale já to tvé ne," napsal evidentně zdrcený režisér.

Rozchod pak potvrdila i samotná Jitka Boho, která prý informaci nechtěla zveřejňovat hned, její ex ji ale předběhl.

"Nechtěla jsem to řešit veřejně, ještě takto brzy. Ale když už se to stalo, mohu tedy jen potvrdit, že je to pravda. Nehledala bych za tím žádnou senzaci, takový je holt život," sdělila modelka výše zmíněnému webu s tím, že více nehodlá věc komentovat.

Zdroj: Youtube