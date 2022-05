Těhotenství dává Jitce Boho zabrat, zakulacující bříško je ten nejmenší problém

Zdroj: Profimedia

Modelka a zpěvačka Jitka Boho oznámila druhé těhotenství. Na svátek zamilovaných ukázala rýsující se bříško, které už nešlo déle skrývat. Dítě čeká se svým partnerem Tomášem Hřebíkem, který je zemědělec a radní pro Prahu 8. Jejich vztah se provalil na společenské akci minulý rok na podzim.

Krize zažehnána

Není to tak dávno, co se svěřila Jitka na svém Instagramu fanouškům s tím, že vztah s novým partnerem je velmi křehký a to hlavně díky její šestileté dceři Rosálce, kterou má z prvního manželství. Mohlo se tak zdát, že se pár rozejde, opak se stal ale pravdou. Na prvního máje se Jitka podělila o radostnou zprávu na svém Instagramu. „První máj aneb klokan přiletí v říjnu…A bude to teda velkýýýý dobrodružství,“ odtajnila tak, že je v pátém měsíci těhotenství.

Těhotenské nevolnosti

Na začátku těhotenství ji trápily nevolnosti. V prvním trimestru si užila potíže spojené s nechutenstvím. I když přiznala, že přibrala teprve šest kilogramů, bříško se jí pořádně zakulatilo. Kila navíc jsou zatím ten nejmenší problém v těhotenství. Překvapila ji špatná pleť, ekzém na lopatkách a ramenou. Zaskočená je nejvíce ovšem z extrémního padání vlasů: „3x denně tohle vyčešu. Tak jestli mi na hlavě něco zbude, budu ráda. U Rosi vlasy rostly, tady je to bída,“ ukázala vypadané vlasy na svém Instagramu. Ráda tak vzpomíná na první těhotenství, kdy čekala dceru Rosálku. "S tou jsem koukala na pohádky, odpočívala, užívala si. S dítětem a stěhováním na krku o odpočinku nemůže být řeč. Ale naštěstí jsou celodenní nevolnosti už za mnou. Teď už ale zase bolí záda a kyčle," dodala.

Rychlé těhotenství

Miminko s partnerem Tomášem moc chtěli, nečekali ovšem, že se zadaří tak rychle. Miminku šli ale určitými kroky naproti. Jitka se svěřila s tím, že chtěla velmi brzy otěhotnět a tak nenechala nic náhodě, začala brát bylinky. „Jen asi 3 týdny jsem stihla brát 'Zvelebení rumělkového pole', ale proto, aby se mi srovnal cyklus,“ svěřila se na Instagramu svým příznivcům. "Oba jsme o děťátku mluvili. Že to ale přišlo tak brzy, myslím, ani jeden nečekal. Ale moc se těšíme. Je to dar. A víte, jak to bývá. Člověk míní, život mění. Vše je, jak má být," prozradila.

Pohlaví miminka už ví, nechá si ho ale pro sebe. "Původně jsem byla přesvědčena, že si to říct nenecháme. Chtěla jsem být překvapená, ale nakonec mi to nedalo. I kvůli Rosálce, abych ji lépe připravila na sestřičku, nebo bratříčka." Rosálka bude sourozenci určitě velkým vzorem, Jitka se svěřila v rozhovoru pro Blesk pro ženy, že je velmi vnímavá. "Před Vánocemi jsem koupila knížky o Ježíškovi, ve kterých bylo popsané, jak se tráví Vánoce v jiných zemích, to se Rosálce hodně líbilo. Byla jsem na ni pyšná, když pak někde říkala, jak se tráví Vánoce v Norsku, že tam není Ježíšek jako u nás. Tedy je, ale v jiné podobě."