Jitka Boho neztrácí čas: Těhotenství oznámila jen po pár měsících vztahu

Modelka a zpěvačka Jitka Boho se na sociální síti pochlubila radostnou novinkou. Se svým partnerem Tomášem Hřebíkem se už letos v říjnu dočkají prvního společného potomka. Partneři přitom zřejmě nechtějí promarnit ani chvíli, ve vztahu jsou totiž jen několik málo měsíců.

Už během jednoho z dřívějších dílů show Tvoje tvář má známý hlas, kde Jitka Boho vystupovala jako host, si spousta diváků všimla jejího zakulacujícího se bříška. Zpěvačka ovšem mlčela a spekulace nijak nekomentovala.

Nakonec se ale přece jen ukázalo, že se s partnerem skutečně dočkají miminka. „První máj aneb Klokan přiletí v říjnu. A bude to teda velké dobrodružství,” napsala Jitka Boho na svém Instagramu a k veselému oznámení připojila i společné fotky se svým partnerem, kterým je pražský radní pro Prahu 8 Tomáš Hřebík.

Překvapení pro všechny

Přestože je zpráva o těhotenství pochopitelně úžasnou novinkou, je pro mnohé poměrně velkým překvapením. Jitka Boho totiž nového partnera přiznala teprve nedávno. Stejně tak to, že spolu ve vztahu nejsou nikterak dlouhou. „Jsem teď šťastná, ale je to v začátcích, s Tomášem se poznáváme, uvidíme, co nám osud přinese,” nechala se Jitka Boho slyšet v lednu ve videu na svém kanále na YouTube.

V té době ještě zdaleka netušila, jak rychle jim osud přinese právě miminko. Před několika měsíci Jitka Boho zároveň na sociální síti přiznala, že by si moc přála ještě druhého potomka. Je-li tedy s partnerem opravdu spokojená a nic jim nestojí v cestě, pak asi nebylo nač dále čekat.

Spousta gratulací

Pod příspěvkem, kterým Jitka Boho vykřičela do světa, že je těhotná, se začaly takřka okamžitě hromadit stovky gratulací nejen od fanoušků, ale i od jejích kolegů. „Jíťo! Úžasný! Strašně moc gratuluju,” napsala pod sérii fotografií modelka Renata Langmannová. A k té se s gratulacemi připojily také například Marta Jandová anebo Berenika Kohoutová. „Gratuluji moc. A jdu říct partnerovi, že jsem měla nedávno u sledování Tváře pravdu já! Držte se!,” objevilo se ještě v jednom z komentářů. Jitka Boho už zkrátka dále těhotenství skrývat nemohla.