Jitka Boho je na pokraji sil: Před porodem čelí mnoha nepříjemnostem

Zpěvačka Jitka Boho rozhodně nemá poklidné těhotenství, ve které doufala. S partnerem totiž rekonstruují bydlení, a tak je všude spousta práce. Kráska už dle svých slov „mele z posledního”, navzdory tomu ale ještě žádá miminko, aby na svůj příchod na svět nespěchalo. Doma toho totiž do jeho narození chce stihnout co nejvíce.

Jitka Boho se těšila, že poslední týdny těhotenství stráví v naprostém klidu a s nohama nahoře. Jenže práce na rekonstrukci bydlení se zpozdily, a tak má zpěvačka neví, kam dřív skočit. „V kuchyni, tedy té budoucí, se uvidíme za pár měsíců. Jelikož se vše zpožďuje, do 1. září to asi neklapne. Nebudu lhát, to víte, že bych raději pár týdnů před porodem leštila skleničky,” postěžovala si kráska na svém Instagramu na konci srpna. „Je toho mraky, co ještě musím stihnout a zařídit,” dodala ještě.

Prosba pro miminko

Jitka Boho chce stihnout v bytě udělat alespoň základní věci, aby po narození miminka měla co nejméně starostí. I proto doufá, že děťátko v bříšku vydrží až do termínu. „37. týden. To už byla Rosálka na světě. Ale ty vydrž, ještě tam vydrž, lásko moje. I když už teda melu z posledního,” vyřkla své přání na sociální síti. V komentářích se pak ale dočkala velké podpory od svých fanoušků, kteří se jí v milých slovech snažili povzbudit a dodat ji do několika následujících týdnů sílu.

Přidala se nemoc

Aby toho na ni ale nebylo málo, Jitka Boho také přiznala, že se necítí úplně fit ani po zdravotní stránce. „Teď se o mě pokouší nějaká viróza, včera v noci jsem propotila tričko. No jo, už to začíná – školní bacilky. Do toho skoro žádný spánek, vstávání s Rosi a rekonstrukce. Ale říkám si: mohlo by být hůř. Člověk nedostane naloženo víc než by unesl. Tedy, alespoň se to říká a mně to vždycky trochu uklidní,” napsala v závěru příspěvku.