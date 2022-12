Jitka Čvančarová si kritiku Hanychové nenechala líbit: Co jí vzkázala?

Zdroj: Profimedia

Herečka Jitka Čvančarová se na Instagramu vyjádřila k útoku na svou osobu. Do známé herečky se v pořadu Holčičky opřela influencerka Agáta Hanychová a sprostě ji urazila. Co Čvančarová vzkázala prostořeké přítelkyni Jaromíra Soukupa?

Agáta Hanychová ve svém novém pořadu Holčičky na TV Barrandov hodnotí různé osobnosti českého showbyznysu a v jednom z dílů se pustila do Jitky Čvančarové. Influencerka nejdřív pomluvila vdovce po Haně Zagorové, Štefana Margitu, kterého nazvala homosexuálem a následně začala urážet oblíbenou herečku.

"Já vůbec nechápu, proč tahle obtloustlá paní pořád hraje femme fatale. Proč letos nepřijela do Karlových Varů? Ona byla vždy pověstná tou róbou… kozy, špeky, mně přijde úplně příšerná," šokovala Hanychová svým výrokem na adresu Čvančarové.

Budoucí trojnásobná maminka následně celý incident zametla pod koberec tím, že to svedla na střihače, který měl údajně tyto pasáže vystřihnout. Čvančarová se po několika dnech ke kauze vyjádřila na sociální síti.

Toto je má odpověď

Jitka Čvančarová sdílela na svém Instagramu dotaz, který jí dorazil v návaznosti na slova Agáty Hanychové.

"Obracím se na vás s prosbou o vyjádření. V pořadu Holčičky se do vás totiž navezla Agáta Hanychová, cituji: Jitka Čvančarová je příšerná a tlustá. Rádi bychom vám dali prostor k reakci. Podle všeho se ani osobně neznáte, její útok je tak zcela nepochopitelný," byla oslovena herečka. Tak se rozhodla na zprávu odpovědět.

"Přála bych všem dětem na světě, aby měly maminky, na které budou moci být hrdé a ke kterým by mohly vzhlížet tak, jako já celý život vzhlížela ke své mamince a ke své babičce. Obě pro mě byly vzor lidskosti, pokory, skromnosti, kultivovanosti, noblesy a obrovské ženské díly. Tak prosím, toto je má odpověď," odepsala Čvančarová a dala tím jasně najevo, co si o nechvalně známé influencerce myslí. U fanoušků to Jitka svou slušností a kultivovaným vystupováním vyhrála na celé čáře. Naopak budoucí trojnásobná maminka Hanychová poslední dny za svůj prořízlý jazyk sklízí masivní kritiku.

Hanychová s urážkou Čvančarové trochu přestřelila