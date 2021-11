U nás to žije, působíme jako italská domácnost, říká Čvančarová o manželství

Jitka Čvančarová s manželem

Zdroj: Profimedia

Herečka Jitka Čvančarová si Petra Čadka vzala už roku 2011 a od té doby jsou i přes neshody a hádky stále spolu. Tanečník by byl sice rád, kdyby Jitka shodila nějaké to kilo, ale jak se zdá, na to, že je jeho manželka žena krev a mlíko, si už za ta léta zvykl. Svou ženu zkrátka miluje.

Jitka Čvančarová asi nikdy nebude vyhublá modelka, už jen kvůli svým vnadám, které se pyšně dmou v každé róbě, jež si na sebe herečka vezme. Jedno se ale musí nechat, Jitka svá kila umí pyšně nosit, a když nepředvede takový módní přešlap, jako tomu bylo například na letošním Filmovém festivalu v Karlových Varech, tak jí to opravdu sluší. I Čadek má s kolísáním váhy čas od času problém. Kdysi vytrénovaný tanečník ze StarDance je občas štíhlý, ale mívá i období oplácanosti, což bylo zrovna v kobě koronavirové. Navíc o sebe příliš nedbal, vypadal tedy po boku své krásné, i když buclaté manželky, jako houmlesák. Tanečník ji dříve prudil kvůli kilům navíc Tanečník nakoupil pro rodinu kola a začali se věnovat cyklistice. K výletům na kolech se přidalo běhání, plavání a lyžování. Jejich dcera Elen se tak naučila lyžovat v pouhých pěti letech. Důležité však je, že i po letech si pár stále rozumí, a i když je u nich doma občas Itálie, oba dva se umí podpořit a vždy jeden za druhým stojí. Problémy řeší po italsku „U nás to žije a rozhodně se nenudíme. Možná působíme na ostatní jako italská domácnost, ale my potřebujeme opravdu hodně věcí prodebatovat. Poslechnout si jiný názor. Podívat se na věc ze strany toho druhého, kdy to najednou vypadá trochu jinak. A někdy se vůbec nechcete podívat, někdy je ta pohodlnost příjemná," prozradila Čvančarová pro Aha!. Herečka se také svěřila, že s manželem ráda komunikuje a má ráda argumentaci. Vždy se snaží na problém dívat i z manželovy strany. Prý si sednou společně za stůl a dokud vše nevyřeší, nevstanou od něj.