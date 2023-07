Jitka Čvančarová proti všem: Za ponížení kolegů tvrdě zaplatí

Zdroj: Profimedia

Jitka Čvančarová patří mezi nejoblíbenější a nejobsazovanější herečky u nás, svým posledním výrokem si ale hvězda proti sobě poštvala své kolegy z branže. Ty totiž nazvala amatéry a naznačila, že by klidně mohla uměleckou branži v budoucnu nadobro opustit.

Jitka Čvančarová letos tradičně dorazila v doprovodu svého manžela Petra Čadka na filmový festival do Karlových Varů, místo chvály ale od herečky přišla studená sprcha kritiky. "Mám pocit, že se dnešní filmový průmysl často zbytečně podbízí divákovi a považuje ho za hlupáka. Promiňte, to je neslučitelné s mojí představou, jak tvořit umění,” uvedla Čvančarová podle týdeníku Sedmička a pokračovala: “Frustruje mě velká míra častého amatérismu. Není to samozřejmě pravidlem, ale ty časté mělké vody mě začaly frustrovat," nebrala si hvězda servítky v rozhovoru pro magazín Sedmička.

Český rybníček už začal být Čvančarové evidentně malý a už jí hraní přestává po letech bavit. Že je Jitka z četných rolí již znuděná dokazuje i to, že odmítla účast na druhé sérii seriálu Kukačky, kde hrála důležitou vedlejší postavu. Nakonec ji musela nahradit Eva Hacurová.

Herečka dokonce nevylučuje, že by svou kariéru pověsila na hřebík a začala se v budoucnu věnovat něčemu jinému. Hlavním důvodem je prý ztráta soukromí, kterou Čvančarová dlouhodobě trpí.

Nevíš co bude zítra

"Nevíš, co bude zítra. Třeba budu dělat úplně jinou profesi, než dělám, já to pořád nemám zavřený. Naopak," svěřila se Jitka Čvančarová výše zmíněnému webu.

"Úplně s přehledem si umím představit, že bych nebyla herečka. Svoji profesi mám strašně ráda, miluju ten tvůrčí proces, mám ráda, když je zpětná vazba tak hezká, jako ji doteď mám. A že to moje umění lidem něco přináší," dodala herečka s tím, že její milovaná profese s sebou nese bohužel velice nepříjemnou daň a to zájem bulváru a absolutní ztráta anonymity.

"Já ale trošku trpím zájmem médií a ztráta soukromí je opravdu velká daň za povolání, které máš rád," uzavřela Čvančarová.

