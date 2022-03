Jitka Čvančarová se neponaučila: Proč vynesla znovu pompézní nelichotivé šaty?

Jitka Čvančarová

Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Modré šaty herečky Jitky Čvančarové byly největším tématem posledního karlovarského festivalu. Tehdy se nenašel ani jeden módní kritik, který by slavnou herečku za extravagantní look pochválil. Čvančarová se tím nenechala odradit a na tento módní kousek nezanevřela, naopak ho ještě jednou připomněla, a to na předávání cen Český lev. Šaty doplnila o šerpu v barvách ukrajinské vlajky.