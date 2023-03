Čvančarová po nevěrách přestávala věřit v lásku: Zachránilo ji osudové setkání

Zdroj: Profimedia

Jitka Čvančarová patří nejen mezi naše oblíbené herečky, ale také mezi sexy symboly mužů, kteří mají rádi korpulentnější dámy. Jitku je zkrátka za co chytit a evidentně se to líbí i jejímu manželovi, jinak by pár nepůsobil už více než dvanáct let tak idylicky.

Vnadná herečka Jitka Čvančarová je šarmantní, charismatická, pohledná a navíc neuvěřitelně sexy. Muži na ni léta stojí fronty a to to rozhodně není žádná vyhublá modelka. Jitku je za co chytit a působí dojmem pravé korpulentní slovanské ženy.

Ale ani přesto, že je herečka tak žádaná, nevyhnula se jí nevěra. Podváděl ji bývalý přítel a kolega z branže, herec Martin Hofmann, se kterým žila šest let, když ho bulvární novináři načapali při nevěře. Tenkrát se zhroutila a na muže na dlouhou dobu zanevřela. Po letech Hofmannovi odpustila a nyní je spojuje velké přátelství.

„Každý dělá chyby. Všechno se v životě děje pro něco, aspoň já to tak cítím, a všechno má svůj důvod. Martin je prostě skvělý člověk a hotovo. Takže proč bychom se měli ztratit jako lidi,“ řekla pro časopis Sedmička.

Životní lásku našla díky taneční soutěži

Nakonec Jitka našla svou životní lásku až po třicítce, a to díky účinkování v taneční soutěži, kde dělal její nynější manžel Petr Čadek tanečníka a choreografa. Pár šel do vztahu po hlavě. Nebylo na co čekat, Jitce tikaly biologické hodiny, tak se pár po roce vztahu bral a za pár měsíců po svatbě se jim narodila dcera Elena Emílie. A za dalších šest let syn Theodor Christian.

Manželství umělců působí na první pohled idylicky, i když Čvančarová přiznává, že to s ní manžel nemá zrovna nejsnazší. Ona je prý oheň a Petr voda, takže se často hádají. Vždy ale nakonec dojdou ke smíru a kompromisu.

„Mám hodně mužské energie. V čistě ženském kolektivu ani dlouho nevydržím. Nevyhovuje mi. Mám radši chlapskou upřímnost. Umím vzít do ruky šroubovák, kladivo, vrtačku. Vyřeším spoustu technických věcí. Asi je pravda, že muži mají raději křehčí, bezradnější ženy, protože jim dodávají pocit té mužské nadvlády. Se mnou je to náročnější, myslím, že můj muž se fakt nadře,“ svěřila se Sedmičce.

Ve vztahu je důležitá přitažlivost i atraktivita

Jitka mu to ale vrací po fyzické stránce a snaží se být pro svého muže neustále atraktivní a přitažlivá.

„Mrzelo by mě, kdybych se nelíbila svému muži. Asi by se to odrazilo na sexuálním životě. Protože pokud to mezi partnery nejiskří chemií, tím, že po sobě touží, že si voní, rádi se dotýkají, to je přece blbý. Nevím, jak velkou část šťastného partnerství, které samozřejmě není zatížené žádným handicapem, to představuje, ale myslím, že dost velkou," svěřila se s důležitostí sexu pro časopis Moje psychologie.

Zatím to vypadá, že Jitce jde udržování vztahu skvěle, a i když se čas od času spekuluje, že se pár rozchází nebo si dává pauzu, ještě ani jednou to nebyla pravda. Čvančarová s Čadkem jsou si totiž nejspíš opravdu souzeni.