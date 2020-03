Čvančarová promluvila o smrti maminky a potratu: Měla jsem oporu ve svém muži

"Mám kamarády i mezi lékaři. Konzultovala jsem s nimi, aby maminka nepřišla o ten vědomý moment. Prostudovala jsem si, jaké to je, když orgány odchází a jak tělo reaguje navenek. Pracovali jsem hodně i duchovně, což se kázalo jako úžasné. Občas to bylo i těžší než ta fyzická péče o toho člověka," přiznává Čvančarová.

"Byl to vlastně happy end pro všechny, kdo to prožili, když se podaří to, aby ten člověk odešel smířen," říká. S její otevřeností samozřejmě souvisí velký zájem lidí o její osobu. "Když je ten zájem příjemný a je to zájem obyčejných lidí, který má míru, tak je to příjemné. Nikdy se ale nesmířím se ztrátou soukromí. I proto jsme se odstěhovali do lesa," usmívá se Jitka, která nakonec těžkou životní etapu zvládla s grácií.