Módní výstřelky Jitky Čvančarové: Modrá opulentní róba i lední medvěd kolem krku

Zdroj: Profimedia

Jestli se o nějaké české celebritě letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech mluvilo v souvislosti s módou, byla to jednoznačně Jitka Čvančarová. Tato talentovaná korpuletní herečka se totiž opět nebála předvést a oblékla šaty jako z pohádky o Popelce. Bohužel však pro ně ne každý měl pochopení. Nebylo to totiž poprvé, co Jitka na červeném koberci přestřelila…

Není na nás soudit, zda má herečka Jitka Čvančarová vkus nebo nemá. Můžeme ale posoudit, jestli jí vybraný model sluší. Bohužel musíme zhodnotit, že letos na KVIFF lehce šlápla vedle a v opulentní blýskavé modré róbě od slovenského návrháře Borise Hanečky vypadala jak cukrkandl.

Několik metrů dlouhá vlečka, řasení na jejím obřím dekoltu, který se zdál být ještě větší a do toho účes zmohlého pudla moc parády nenadělal. Ani kabelka ve tvaru klece nebyla zrovna majstrštyk, který by prostorově výraznější herečce seděl. Nutno podotknout, že šaty samy o sobě vůbec špatné nebyly, ale slušely by nějaké vysoké štíhlé modelce, která by si mohla připadat jako princezna.

Ať je to, jak chce, je to Jitky styl a život, proto bylo přes čáru, jak ji neustále všechna média v zemi hodnotila a hlavně urážela. Herečka nejprve mlčela, ale pak i ona dostala vztek a k celé situaci se vyjádřila.

Čvančarová se v opulentních šatech cítila dobře

„Karlovarský festival je jednou z největších událostí v České republice, a i tohle k tomu patří. Dostát na červeném koberci black tie, který může být i kreativní, je těžké. Já jsem se cítila dobře. Respektuji, ať má každý názor na co chce, já mám dvě děti a nestíhám všechno číst. Dostávají se ke mně nějaké zpětné vazby, vnímám to, ale jak říkám, byla bych radši, kdyby se mluvilo víc o zahraničních hostech a oceněných, než takhle dlouho o mých šatech,“ řekla rázně Blesku.

Bohužel však Jitka s módou bojuje už několik let a rozhodně to není poprvé, co udělala na červeném koberci přešlap. Stačí zavzpomínat například na rok 2017, kdy vynesla úzké růžové šaty od návrhářky Natali Ruden, které nejen, že její postavě příliš nelichotily, ale navíc jí z nich vypadávala ňadra. Zesnulá módní kritička Františka Čížková se tenkrát o róbě vyjádřila jako o „erotice tankové lodi“.

Před lety se potila ve Varech v kožichu

Když půjdeme ještě hlouběji do minulosti, stojí za zmínku rok 2013. To se Čvančarová snažila stylizovat do role Marilyn Monroe a k modrým šatům s vysokým rozparkem Carmen Marc Valvo z butiku Soline si do třicetistupňových veder vzala kožešinu. Div že tenkrát nepadla vedrem. Ani mohutné psaníčko nebylo úplně vkusné.

Kožešinu Jitka vynesla i roku 2015 a to ještě robustnější. Bylo to ke krásným bílým šatům, které si zrovna ten rok mohla dovolit. Byla totiž štíhlá a nebýt ledního medvěda kolem ramen, bývala by vypadala skvěle. Takhle musela tak maximálně maskovat koláče potu, které jistě v parném létě díky kožešině měla.

Díky své postavě by Jitka měla z výrazných barev a vzorů ubrat a raději se vrátit k osvědčeným střídmějším kostýmkům a elegatním šatům tmavších barev. Pak totiž vypadá herečka, která je krev a mléko, prostě neodolatelně a ne směšně.