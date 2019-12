Životní horská dráha Jitky Čvančarové: Ztráta dítěte, partnerská krize, a pak...

Jitka Čvančarová se stala maminkou až po třicítce, takže málokoho překvapí, že na svých dětech lpí s až přehnanou starostlivostí. Přitom není tajemstvím, že si v době, kdy byla těhotná, užila své.

Už první těhotenství doprovázely nepříjemné komplikace, Čvančarové často nebylo dobře. Odnosit dceru bylo pro ni těžkou zkouškou toho, co vydrží. "Nedá se říct, že by to byl ideální stav, občas je to fuška, ale stojí za to to vydržet. Možná druhé těhotenství, dá-li Bůh, bude lepší, ale hlavně, ať se to narodí zdravé. Moc se těším," svěřila se v těhotenství Jitka.