Stále doufá: Jitka Molavcová při partnerovi stála ve všech těžkých chvílích

Jitka Molalavcová při něm vždy stále.

Zdroj: Profimedia

Je to již několik let, co herce Alfreda Strejčka, partnera Jitky Molavcové, postihlo zákeřné onemocnění, v důsledku kterého ochrnul. Ani herec, ani jeho blízcí však nikdy neztratili naději na zlepšení a jejich píle brzy přinesla úžasné výsledky. Zatímco se Strejček ale snažil své tělo opět naučit pohybu, musel se vypořádat s dalšími zdravotními komplikacemi. Přesto se pere jako lev a každým dnem je blíže svému starému já.