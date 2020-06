Jitka Zelenková slaví sedmdesátiny! Takhle si z ní kdysi střílel Karel Gott

Nakonec si postěžovala, že býti zpěvačkou není lehké. Člověk musí dbát na vzhled a s jejími vlasy je to složité. „Je to těžké. Když je to mokrý, tak je to rovný. Mám profi kadeřnici, která mi to léta tvaruje. Když to nechám tři dny bez péče, má tendenci to dredovatět,“ konstatovala zpěvačka, pro kterou je kudrnatá kštice charakteristická.