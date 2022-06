Reálný příběh za minisérií Jitřní záře: Dívka od rodičů nakonec sama odešla

Zdroj: JIŘÍ BERGER / MAFRA / Profimedia

Příběh Elišky Gaie, kterou většina lidí zná spíše pod jménem Půlnoční bouře, zaslechl snad každý. Když se malá Eliška v roce 2001 narodila, brzy začala plnit titulní strany novin. Přišla totiž na svět do rodiny vyznávající alternativní životní styl, rodiče ji nenechali úředně zaregistrovat a nenechali ji dokonce ani naočkovat. Na čas jim pak holčičku úřady odebraly, aby ji následně k rodičům přece jen vrátily. Ve finále ale malá Eliška od rodičů odešla dobrovolně.

Doma nevydržela

Po čase už ale byla Eliška zase zpátky u rodičů a své dětství si užívala. „Ráda vzpomínám na chvilky, kdy jsme si s maminkou hrály na louce, pletly jsme věnečky z pampelišek, vařily u pece, když jsme se s taťkou koupali v moři, běhali jsme po pláži, malovali do písku. Nebo když jsme šli do lesa na procházku, ukazoval mi, kde rostou jaké houby,” svěřila se dnes už dvacetiletá Eliška před časem v rozhovoru pro deník.cz.

Jak ale plynul čas, vztah Elišky s jejími rodiči už nebyl tak idylický. Na svět začali přicházet její sourozenci a rodinné vztahy tím dost utrpěly. Eliška toužila po tom studovat, chodit do školy a mít kamarády. Její matka ji ale od poloviny druhé třídy učila doma, dokud na to byl čas.

„Jezdila jsem jednou za rok na přezkoušení. Pak to bylo domácí vzdělávání s pobytem v zahraničí, takže jsem na přezkoušení jezdila jednou za dva roky. Jak ale přibývali sourozenci, tak už nebyl prostor na to, aby mě byla mamka schopna naučit všechno potřebné učivo. A já jsem si začala uvědomovat, že to takto nejde dál, že chci dělat práci, která mě bude naplňovat, která mě bude bavit. A že pro to potřebuji školu,” prozradila dívka, které doma stále říkají Bouře, Bouřička nebo Bouří. Eliška pak v necelých patnácti letech odešla do Klokánku.

Drsný střet s realitou

Po příchodu do Klokánku ale Eliška dost trpěla. Nebyla zvyklá na tak velký počet dětí a měla problém mezi ně zapadnout. Nakonec jí trvalo třičtvrtě roku, než si zvykla na své nové okolí. „Měla jsem velké potíže, než jsme se sžila s dětmi, nebyla jsme zvyklá na to, že si někdo dělá z někoho legraci. Moc jsem si to tehdy brala,” nechala se slyšet Eliška, která se po roce v Klokánku přesunula do dětského domova v Kašperských Horách.

Eliška má dle fotografií na sociálních sítích dnes sama dceru a partnera. Vychovává ji tradičně. Styl života své rodiny ale nezatracuje. „Já ten styl neodsuzuji, respektuji, že se někomu líbí, ale sama tímto směrem jít nechci,” řekla kdysi ještě dívka známá spíše jako Půlnoční bouře.