Manžel Joe Exotica z Pána tygrů šokuje: Pusťte ho z vězení, nebo zemře!

Lidé se poslední dobou často tázali, jak to je mezi Joem Exoticem a jeho posledním manželem Dillonem Passage. Ten byl totiž v poslední době spatřen hned na několika párty a společnost mu dělali lidé z reality show Too hot to handle!

Fanoušci zatčeného chovatele se ihned začali zajít, zda vůbec ještě Dillon stojí po boku své lásky! A světe div se, Passage se konečně ozval a přinesl šokující informace z vězení!

"Chovají se tam k němu nelidsky. Právě teď žije v pekle a neumím si představit, co to dělá s jeho duší. Jsem tady ale pro něj a budu za něj dál bojovat," tvrdí Dillon, který Joeovi pravidelně posílá dopisy, údajně ale bachaři korespondenci nedoručují, což má na psychiku vězněného pána tygrů silný dopad! Samotný Joe dokonce tvrdí, že pokud se nedostane na svobodu, brzy zemře!