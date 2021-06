Zemřel Joe Lara: Představil Tarzana zahynul společně s kontroverzní manželkou

Rutinní cesta letadlem se proměnila v obrovskou tragédii. Sobotní pád soukromého letounu nad americkým státem Tennessee stál život sedmi lidí. Mezi zesnulými jsou i herec Joe Lara a jeho manželka Gwen Shamblin Lara. Joe byl známý především díky své roli Tarzana v seriálu Tarzan na Manhattanu, jeho žena zase tvorbou hubnoucích programů.

Filmovým průmyslem otřásla smutná zpráva. V sobotu 29. května se totiž nad americkým státem Tennessee zřítilo soukromé letadlo, na jehož palubě se nacházel i herec a zpěvák Joe Lara se svou manželkou Gwen. Jejich smrt vzbudila vlnu smutku, připomněla ale rovněž i kontroverze, které pár, a hlavně pak Gwen, obcházely.

Z neznámé tváře hvězdou televizní obrazovky

Joe Lara, celým jménem William Joseph Lara, se narodil 2. září 1962 v San Diagu v Kalifornii. Díky svým předkům oplýval exotickým a atraktivním zjevem. I proto se později vrhl na kariéru modela a následně prorazil do světa filmu. Herecký debut si odbyl v roce 1988 ve filmu Noční války a jen o rok později získal hlavní roli v televizním snímku Tarzan na Manhattanu, který se dočkal jak pokračování v podobě dalšího filmu, tak seriálu.

Následovalo několik dalších filmových rolí, žádná z nich ho ale nevystřelila na to pravé výslunní. Objevoval se především v nízkorozpočtových snímcích, které zpravidla neoplývaly mnoha pozitivními recenzemi. Hereckou kariéru proto pověsil na hřebík a věnoval se hudbě. V roce 2009 vydal své debutové album Joe Lara: The Cry of Freedom.

Hubnoucí program byl přirovnáván k fanatismu

S Gwen Shamblin se Joe oženil v roce 2018 a jejich manželství bylo až do úplného konce spokojené. Gweninu osobu ale podle webu News Channel 5 velkou část jejího života obcházely různé kontroverze. Byla totiž zakladatelkou hubnoucího programu, v němž hrál hlavní roli sám Bůh. Drobná blondýnka, která byla známá mimo jiné i kvůli svému netradičnímu účesu, si během své kariéry získala mnoho příznivců, ale i odpůrců.

Gwen často odkazovala na Boha, čímž ji mnoho lidí podezřívalo z toho, že je součástí nějaké sekty. V roce 2003 bylo dokonce její jméno spojováno se smrtí dítěte, které jeho matka často na dlouhou dobu zamykala na uzavřených místech. Matka tak totiž dle všeho činila na základě rad od Gwen. Ze smrti dítěte nakonec byli obviněni jen jeho rodiče. Gwen Shamblin jakoukoliv spojitost s úmrtím striktně odmítala.

Tarzan na Manhattanu Joe Laru proslavil:

Zdroj: Youtube