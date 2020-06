Režisér Batmana podlehl rakovině, celý život se řídil prapodivným heslem

Joel Schumacher byl pro filmový svět obrovským přínosem. I když byl původním povoláním oděvní návrhář, práce režiséra mu šla lépe. Proslavil se snímky o Batmanovi či Fantomem opery. Rakovině podlehl 22. červa 2020.

Největší paradox na všem je, že Joel Schumacher se ani netoužil stát režisérem. Chtěl být oděvní návrhář. Vystudoval dokonce Parsonovu školu designu a Institut módních technologií (FIT), což jsou opravdu prestižní školy. Vlastně i to ho charakterizovalo. Pro dosažení svého cíle by udělal všechno.

Nejprve u filmu působil jako kostymér. Na svědomí má kostýmy třeba ve filmu Woodyho Allena Spáč. Působil v oděvní firmě v Los Angeles. Měl dobré nápady a vedení to cenilo. V Allanovském snímku Interiéry pracoval i jako scénárista.

Proslavili ho Hráči se smrtí

V roce 1999 na sebe však upozornil snímkem Hráči se smrtí, kde obsadil Kiefera Sutherlanda, Julii Roberts a Kevina Bacona. Tehdy však nebyl ani jeden z nich takovou hvězdou.

Později natočil film Volný pád, jenž znají lidé napříč generacemi. Psychicky vyšinutý Michael Douglas se v něm rozhodně pomstít celému světu. Nelze opomenout, že bez něho by na plátně neběhal Batman. Dle slavného komiksu natočil Batman navždy (1995) a Batman a Robin (1997).

Později zfilmoval muzikál Andrewa Lloyda Webbera Fantom opery. Nominován byl posléze na Zlaté glóby hned ve třech kategoriích. Každý zná také Dům z karet nebo Teror, což je jeho poslední snímek. Hlavní představitelé ztvárnili Nicolas Cage a Nicole Kidman.

Na kontě má také Telefonní budku s Colinem Farrellem. Toho do té doby všichni považovali jen za frajírka, ale tady zjistili, že on opravdu umí hrát. Byť se to téměř celé odehrává v telefonní budce, od obrazovky neodtrhnete oči.

Boj s rakovinou prohrál

„Čím menší rozpočet, tak tím lepší film,“ znělo jeho heslo a celý život se ho držel. Schumacher se narodil v 1939 v New Yorku. Pocházel z imigrantské rodiny, která se do USA přistěhovala. Jeho matka byla švédská Židovka.

Zemřel 22. června 2020. Už delší dobu bojoval s rakovinou, ale o svých problémech nehovořil. Svůj boj prohrál po roce léčby.