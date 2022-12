Dohoda Johnnyho Deppa a Amber Heard: Po nechutných útocích překvapivý konec

Zdroj: Profimedia

Herečka Amber Heard uzavřela dohodu u ukončení odvolacího řízení v právním sporu se svým bývalým manželem Johnnym Deppem. Amber se původně odvolala proti červnovému verdiktu soudu, který jí nařídil vyplatit svému exmanželovi deset milionů dolarů za pomluvu. Od Deppa měla dostat jen dva miliony dolarů, a to za vyjádření jeho právnika.

Právní spor mezi Heard a Deppem odstartoval sloupek, který byl zveřejněn v listu Washington Post v roce 2018. Herečka se tam označila za „veřejně známou tvář domácího násilí“. I když Depp v tomto sloupku nebyl jmenován, podle jeho právniků bylo jasné, že Heard z násilí osočuje právě jeho.

Detaily ze soukromí

Celý soud provázely mnohdy až nechutné detaily ze soukromí hvězdného páru. Herečka například uvedla, že po ní Depp hodil mobilní telefon a zhmoždil jí tak tvář, vyšetřování toto tvrzení ovšem neprokázalo. To další z tvrzení se už potvrdilo, na veřejnost se totiž dostala nahrávka, na které Heard přiznává, že Deppa bila. On zase na nahrávce vyjádřil obavy, že se z jejich vztahu stane „místo činu“, tato nahrávka tak uškodila oboum aktérům. Z důkazů ovšem čím dál více bylo vidět, že ten, na kterém bylo prováděno domácí násilí, byl Depp. Herečka ho ponižovala, nadávala mu a snižovala jeho sebevědomí, vše vygradovalo v moment, kdy se mu vykálela do postele. Tuto historku potvrdila bývalá paní na úklid slavného páru. Právnička Heard se ovšem ani po těchto důkazech nevzdávala a na herce se snažila najít další a další věci. Mezi několika obviněními bylo například tvrzení, že měl Depp znásilnit svou tehdejší manželku lahví od alkoholu.

Konec sporů

Veřejnost se rozdělila během jejich soudních sporů na dva tábory. Herec měl podporu rozhodně větší. Amber nehrálo do karet ani její hysterické chování během soudních zasedaní. Sedmičlenná porota letos v červnu dala Deppovi za pravdu ohledně všech tří výroků ze zmíněného článku, které právníci herce napadli. Heard naopak uspěla se svojí stížností na vyjádření exmanželova právníka, který její tvrzení označil za mystifikaci. Proces, který tak sledoval celý svět, je tak po letech u konce. „Je důležité říct, že jsem tohle nikdy nechtěla. Můj život byl ničen během toho, co jsem bránila svoji pravdu. Očerňování, kterému jsem čelila na sociálních sítích, je symptomem toho, jak se ženy znovu stávají oběťmi, když vystoupí,“ napsala Heard na svém Instagramu. Herečka tak po domluvě nakonec Deppovi zaplatí pouze jeden milion dolarů.