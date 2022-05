Johnny Depp u soudu o životě s exmanželkou: Zmínil useknutý prst i konec kariéry

Zdroj: Profimedia

V současné době v americkém městě Fairfax probíhá soud mezi hercem Johnnym Deppem a jeho bývalou manželkou Amber Heard. Ta jej už v minulosti obvinila z domácího násilí a v roce 2018 promluvila pro magazín Washington Post o tom, jaké hrůzy doma měla zažívat. Depp však článek označil za nesmysl a nyní exmanželku žaluje za urážku na cti a pomluvu. Během soudu přitom vyplývají na povrch mnohé informace ze soukromí bývalého páru, přičemž některé z nich jsou více než šokující.

Když se před lety herečka Amber Heard svěřila do médií s tím, že je její manžel Johnny Depp násilníkem, který ji měl fyzicky a psychicky napadat, spousta lidí zprávě nemohla uvěřit. Depp stále prohlašoval, že je nevinný a že to byla právě Amber, kdo byl oním tyranem v jejich manželství. V roce 2018, když bylo již manželství rozvedeno, poskytla Amber Heard časopisu Washington Post rozhovor, ve které se sama označila za oběť domácího násilí. Přestože v článku nezaznělo jméno Johnnyho Deppa, všem bylo jasné, o kom herečka v rozhovoru mluvila. To se pochopitelně Deppovi nelíbilo a na exmanželku podal žalobu za pomluvu a urážku na cti.

Šokující informace

Soud započal před několika málo dny. Herec po exmanželce žádá odškodnění ve výši 50 milionů dolarů (zhruba 1,25 miliardy korun), Amber Heard pro změnu za utrpěnou škodu chce odškodnění ve výši rovnou 100 milionů dolarů (cca 2,4 miliardy korun). U soudu oba dva vypovídají a zasvěcují všechny přítomné do toho, co se v jejich manželství dělo. A některé věci jsou více než zarážející. Kromě toho, že Johnny Depp například zmínil, jak jej manželka několikrát fyzicky napadla, připomněl i incident, ve kterém přišel o kousek prstu.

Když Johnny Depp v roce 2015 natáčel v Austrálii pokračování Pirátů z Karibiku, byla do jeho tamního sídla jednoho dne povolána zdravotní sestra Debbie Lloyd kvůli tomu, že herec přišel o kus prostředníčku. Sestra pak běhala po celém domě a snažila se kousek prstu najít. Dodnes ale není zcela jasné, co zranění způsobilo. „Slyšela jsem, že po něm hodila láhev vodky. Pak zase, že ho praštila telefonem,” vzpomínala podle webu The Insider u soudu zdravotnice. Někteří se však naklání k možnosti, že si mohl Depp v opilosti prst uříznout sám.

Vyhazov od Disneyho

Během líčení se jedna z otázek týkala i role Jacka Sparrowa, kterou Depp ztvárnil v několika dílech Pirátů z Karibiku. Studio Disney plánovalo natočit i šestý díl série, ve kterém si měl Depp svou roli pochopitelně zopakovat. Jenže poté, co vyšel zmíněný článek o domácím násilí v časopise Washington Post, se studio s Deppem nekompromisně rozloučilo. Tedy alespoň to tvrdil u soudu herec.

Advokáti jeho exmanželky ale přišli s informací, že vyhazov Deppa z Pirátů z Karibiku neměl se článkem žádnou spojitost. Studio jej totiž vyrazilo ještě před jeho zveřejněním. „To jsem nevěděl, ale nepřekvapuje me to,” řekl na to herec. „Dva roky se o mně po celém světě mluvilo jako o tyranovi, takže jsem si jistý, že se mě společnost Disney chtěla pro jistotu zbavit,” mínil Johnny Depp. Jak soud dopadne, zatím není jasné. Je ale možné, že se ještě na nějakou dobu potáhne.