Zbankrotuje? Depp žaluje Amber Heard o miliardu a advokáti od ní utíkají

Podle portálu The Blast se jí trochu houpe podlaha pod nohama. Celý právní tým, který ji zastupoval, se rozhodl od ní dát ruce pryč. Výlohy za cestování se vyšplhaly do astronomických výšin, jelikož se spor přesunul z Kalifornie do Virginie, kde probíhají soudní stání.

Daily Mail přišel pro změnu s nahrávkami, kde je slyšet, jak se herečka Deppovi vysmívá. „Já jsem tě neudeřila, vrazila jsem do tebe. Je mi to líto, že jsem to udělala. Ale prostě jsem tě ku*va nesundala, já do tebe vrazila, dop*ele. Už nevím, co přesně jsem udělala rukou, ale ty jsi v pohodě, nezranila jsem tě,“ křičí na nahrávce herečka.