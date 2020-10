Johnny Depp v průběhu let: Jeho obličej prošel neuvěřitelnou transformací!

Obchod - Obchodní zástupce/kyně 50 000 Kč

Místo výkonu práce: Ostrava Životopisy na email: info@snabytek.cz předmět OBCHODNÍ ZÁSTUPCE případně volejte 773 452 282. Kontaktujte mě, rád se s Vámi setkám a proberu možnosti nástupu do naší firmy osobně. Předem děkuji. Bc. Jan Miketa, jednatel Do smazání inzerátu je nabídka platná! Naše společnost, významný výrobce interiérů a dodavatel komplexních rekonstrukcí vypisuje nové pozice a hledá nové kolegy na pozice Obchodní zástupce. Nebaví Vás prodávat a nabízet obyčejné produkty a mít stereotyp v práci? Co kdyby jste měli možnost být součástí nejlepšího týmu lidí v rámci řešení interiérů, být kreativní v práci, vymýšlet řešení na míru klientům? Bavila by vás takové kreativní práce? Chcete být součástí nejlepších designérů v Ostravě? Jste náš člověk! Zabýváme se špičkovými návrhy interiérů domů, bytů, komerčních interiérů. Následným projekčním zpracováním a výrobou zakázkového nábytku a celkovou revitalizací. Nabízíme velmi kreativní práci s fixním zaručeným výdělkem plus nadstandardní výdělky v rámci provizního systému. Nemusíte se obávat stereotypní práce, která by Vás brzy nebavila. Naši práci si můžete prohlédnout na našem webu mezi stovkami referencí www.snabytek.cz . Vaši práci ohodnotíme solidním platem s množstvím různých benefitů a motivačních složek platu. Hledáme kolegy, kteří nám pomohou dále růst a tvořit tak společnou identitu značky SNABYTEK®. Požadujeme praxi v oboru, zkušenosti, samostatnost, flexibilitu, slušné vystupování, ochotu pracovat. Náplň práce a požadavky: - příjemné pracovní prostředí v novém špičkovém DESIGN CENTRUM Ostrava - práce se zajímavými produkty, výrobky. - základní fixní složka s velkorysým osobní ohodnocením. - prémie z obchodního výsledku (významná motivační složka) - praxe v oboru-obchodě 5-let podmínkou. - možnost práce na IČ Zbytek Vás zaučíme. Benefity: Osobní Notebook, firemní zvýhodněný neomezený tarif s daty, až 25 dní dovolené