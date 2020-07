Jsou jako děti! Ex zaměstnanec Deppa a Amber Heard vyzradil šílené historky

Roky se táhne spor Johnnyho Deppa a jeho exmanželky Amber Heard, která ho obvinila z dlouhodobě trvajícího domácího násilí. Nyní se do celého příběhu vmísil bývalý zaměstnanec Deppa, Ben King, který tvrdí, že se oba chovali jako malé děti. Zároveň vylučuje, že by herec byl alkoholik a násilník. Špatné světlo to už po několikáté vrhá na Amber.